Wo Lampen sprechen und Schränke fahren - Wissenschaftler und Studierende forschen an Seniorenwohnung

Die Hochschule Kempten öffnet ihre Forschungswohnung für Pflegekräfte und Betroffene. Die können dort Assistenzsysteme und Technik ausprobieren.

24.02.2023 | Stand: 17:54 Uhr

Steigt Chantalle Schubert in der Forschungswohnung der Hochschule Kempten aus dem Bett, geht im Schlafzimmer sofort das Licht an. Die Laboringenieurin führt an diesem Tag eine Gruppe der Diakonie Kempten und Memmingen durch die Räume, die zur Seniorenwohnanlage der BSG Allgäu gehören. Ein erstauntes Raunen geht durch die Reihen. Eine Pflegekraft sagt: „Das könnten wir bei uns auch gut gebrauchen.“ Eine Matte am Boden aktiviert die Nachttischlampe und soll so Stürze, etwa auf der Suche nach dem Lichtschalter im Dunklen, vermeiden. Nur eines von vielen Hilfsmitteln, das die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erproben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.