Der Verein SmF unterstützt Senioren mit und ohne Migrationshintergrund im Umgang mit Smartphone, Tablet und Co. Vor allem Mitteilungsfunktionen begeistern.

28.09.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Von der Online-Buchung des Arzttermins bis zum Fahrkartenkauf per App: Digitale Technologien gehören heute für viele Menschen in Deutschland zum Alltag. Doch Senioren und Seniorinnen tun sich oft schwerer, die Chancen der Digitalisierung zu nutzen. Der Sozialdienst muslimischer Frauen (SmF) bietet deshalb Unterstützung an: Was mit dem „Digitalpakt Alter“ begann, wird nun im Seniorenprojekt „Kultur und Religion – Sensible Seniorenarbeit“ weitergeführt.

