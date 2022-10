Wochenmarkt: Einfahrt vom Pfeilergraben her gesperrt

Ein Versuch soll Aufschluss geben, ob der Verkehr am Hildegardplatz eingedämmt werden kann. Zurzeit gilt mittwochs und samstags teilweise eine Durchfahrtsperre.

18.10.2022 | Stand: 15:37 Uhr

Noch ungewohnt ist für manche Autofahrer das aktuelle Experiment an den Wochenmarkttagen; Seit vergangenem Mittwoch wird der Verkehr in Einbahnregelung vom Stiftsplatz her über den Residenzplatz geführt, die Zufahrt vom Pfeilergraben ist nur Bussen und Radlern gestattet.

Das Experiment wird noch einige Wochen fortgeführt

Ziel ist, den Durchgangsverkehr während des Markthandels zu reduzieren. Noch gibt es keine Erkenntnisse über den Erfolg, die Stadt beobachtet die Entwicklung infolge der neuen Regelung noch einige Wochen. Also gilt auch an diesem Mittwoch: Durchfahrt verboten am Pfeilergraben.