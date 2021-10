Wochenmarkt das ganze Jahr über im Freien? Stadträte diskutieren

Bis Ende November stehen die Verkaufsstände in Kempten auf dem Hildegardplatz. Jetzt wird diskutiert,ob sie dort auch im Winter bleiben sollen.

21.10.2021 | Stand: 17:15 Uhr

Bis Ende November bleibt der Kemptener Wochenmarkt aber erst einmal da, wo er jetzt ist: auf dem Hildegardplatz. Die Sommersaison, sagt Martina Dufner vom zuständigen Kempten Messe- und Veranstaltungsbetrieb, werde nämlich heuer verlängert. Wie es dann weitergeht, hänge auch davon ab, welche Corona-Regeln (derzeit besteht keine Maskenpflicht) für die Wintermonate gelten. In der Markthalle und den Außenanlagen könne der Markt wie im Vorjahr auf jeden Fall auch mit Abständen durchgeführt werden. Zusätzlich müsste jedoch erneut die Straße vor der Markthalle am Königsplatz gesperrt und in der Salzstraße zur Entzerrung des Verkehrs von Norden Richtung Süden eine Linksabbiegespur eingerichtet werden. Mit Winter- und Sicherheitsdienst zur Verkehrsregelung koste das etwa 8.000 Euro. (Lesen Sie auch: Kathreinemarkt in Kempten ohne 3G-Regel: Alle Infos zu Rummel und Händlermarkt)