Berufsimker Adalbert Mayr aus Maierhöfen stellt seinen Stand an diesem Samstag ein letztes Mal auf dem Kemptener Wochenmarkt auf. Das hat mehrere Gründe.

12.11.2022 | Stand: 04:02 Uhr

Er gehörte fast so sehr zum Kemptener Wochenmarkt wie das Läuten der Basilika-Glocken: Adalbert Mayr. Seit 37 Jahren verkaufte der Berufsimker aus Maierhöfen seinen Honig und Bienenwachsprodukte an einem Stand am Fuße der Kirchentreppe. Nun zieht er die Reißleine und verabschiedet sich mit einem letzten Auftritt an diesem Samstag, 12. November, in den Ruhestand. Und das nicht nur, weil er keinen Nachfolger gefunden hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.