Nachhaltig einkaufen geht auch im Supermarkt - Tipps für klimafreundliche Küche

Klimafreundliche Küche bedarf Kompromissen. Auf alles verzichten muss man aber nicht, sagt Jessica Ried vom Landwirtschaftsamt Kempten, auch nicht auf Fleisch.

13.03.2023 | Stand: 17:34 Uhr

Klima- und Umweltschutz passiert im Großen, aber auch im Kleinen – zum Beispiel im Haushalt. Viele der gewohnten Abläufe beim Putzen oder Waschen sind nicht gerade umweltfreundlich. Dabei gibt es Alternativen. Welche das sind, erklären Mitarbeiterinnen des Landwirtschaftsamts Kempten (AELF) unseren Leserinnen und Lesern in einer Serie. Heute geht es um nachhaltiges Einkaufen.

Nachhaltigkeit in der Küche scheint in Zeiten von zunehmender veganer und vegetarischer Ernährung präsenter denn je. Und doch sind einige Lebensmittel-Trends kaum vereinbar mit dem Klimaschutz. „Nachhaltig einkaufen, bedeutet auch zurückstecken. Natürlich schmeckt auch mir Mango, trotzdem kaufe ich sie nicht“, sagt Jessica Ried, Ansprechpartnerin für Direktvermarktung beim AELF. Neben kurzen Lieferwegen komme es aber auf weitere Faktoren an, um Gemüse, Fleisch und Milchprodukte umweltfreundlich auf den Tisch zu bringen.

Lebensmittel aus der Region machen für klimafreundliche Küche einen wichtigen Unterschied

Verpackungen spielen laut Ried eine wichtige Rolle. Die Fachlehrerin selbst nimmt größere und kleinere Stoffbeutel mit auf den Wochenmarkt oder in Hofläden. Weil es dort viele regionale Produkte oft auch in Bio-Qualität gibt, sei ein Einkauf bei Händlern vor Ort meist besser fürs Klima. „Auf kurze Lieferwege zu achten, geht aber auch im Supermarkt. Es gibt zahlreiche vertrauenswürdige Siegel für Regionalität“, sagt Ried. Sie rät, Produkte aus Bayern, Baden-Württemberg und Österreich – etwa im Radius von 100 Kilometern – zu bevorzugen.

In Sachen Saisonalität sei schon mehr Kreativität gefragt. Es sei oft nötig, Rezepte abzuwandeln: Statt Zucchini, die vor allem im Winter oft aus Italien, Spanien oder der Türkei kommt, eigne sich zum Beispiel Wirsing. Ried: „Damit ich viel ausprobieren kann, muss ich bewusst einkaufen und mich informieren zum Beispiel mit Hilfe eines Saisonkalenders.“ Aktuell habe etwa Sellerie Saison, der panierte und in der Pfanne gebraten zum Schnitzel wird. Rote Beete eigne sich besonders gut für Suppe oder Risotto, wobei Ried bei Letzterem mit Blick auf Regionalität zu Buchweizen statt Reis rät.

Tipp vom Kemptener Landwirtschaftsamt: Auf Herkunft von Fleisch und Ersatzprodukten achten

Auch auf Fleisch müsse für nachhaltige Küche nicht verzichtet werden – zumindest nicht ganz. „Ein- bis zweimal pro Woche ist für uns und die Umwelt gesund“, sagt Ried. Dabei komme es besonders auf Regionalität und die Haltung der Tiere an. „Eine Allgäuer Kuh aus Weidehaltung hat einen besseren ökologischen Fußabdruck als ein spanisches Rind.“ Auch bei veganen und vegetarischen Ersatzprodukten gelte es auf Inhalt und Herkunft zu achten. Ried: „Eine vegetarische Bolognese lieber aus heimischen Linsen machen, als aus südostasiatischer Jackfruit.“ Das sei ganz nebenbei oft auch besser für den Geldbeutel.