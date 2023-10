Kemptens Wochenmarkt bleibt im Winter 2023/2024 auf dem Hildegardplatz

Kemptens Werkausschuss beschließt, dass der Wochenmarkt im Winter nicht zur Markthalle zieht. Trennung der Standorte "wird von Besuchern nicht angenommen".

19.10.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Der Kemptener Wochenmarkt findet in der bevorstehenden Wintersaison 2023/2024 nicht mehr in der Markthalle und auf den Freiflächen drumherum statt, sondern bleibt auf dem Hildegardplatz. Das hat der Werkausschuss einstimmig beschlossen. Wie Michaela Waldmann, Leiterin des Kemptener Messe- und Veranstaltungsbetriebs, berichtete, wolle ein großer Teil der Händler auch im Winter auf dem Hildegardplatz bleiben.

Wochenmarkt Kempten: Eine Trennung der Standorte habe keinen Sinn, sondern schwäche den Markt

Es gebe allerdings zwei, drei Händler, die wegen ihrer temperaturempfindlichen Produkte bei Kälte eine geschützte Verkaufsfläche "indoor" bevorzugten. Eine Trennung der Standorte habe aber keinen Sinn, sondern schwäche den Markt, sagte Waldmann gegenüber unserer Redaktion. "Das wird von den Besuchern nicht angenommen."

Der Kemptener Wochenmarkt ist in eine Sommer- und eine Wintersaison unterteilt. Laut Satzung findet der Markt in der Sommersaison (15. April bis 14. November) auf dem Hildegardplatz statt; in der Wintersaison (15. November bis 14. April) kann er auf dem Hildegardplatz oder in und an der Markthalle am Königsplatz Raum finden. Doch die von der Stadt angemietete Markthalle steht diesen Winter nicht zur Verfügung. Weil das Erbbaurecht für das Grundstück Ende Februar 2024 erlischt, soll die Halle dann gegen Zahlung des Zeitwerts ins Eigentum der Stadt übergehen.

Messe- und Veranstaltungs-Betrieb will die Markthalle funktional und optisch aufwerten

Kemptens Messe- und Veranstaltungs-Betrieb plant nun, die Halle funktional und optisch aufzuwerten. Es geht um Bauunterhalt, die Eingangstüren, Reinigungs- und Malerarbeiten sowie neue Sanitärkeramik. Und die Arbeiten sollen laut Waldmann beginnen, sobald es geht. Deshalb auch der Vorschlag, den Wochenmarkt diese Wintersaison auf dem Hildegardplatz zu belassen.

In den kommenden Monaten sollten dann die Vor- und Nachteile beider Standorte beleuchtet werden, um eine dauerhafte Festlegung zu treffen, sagt Waldmann. (Lesen Sie hier: Kemptener Wochenmarkt: Es bleibt beim Verbot von Hunden, Rädern und Alkohol). Der Kemptener Messe- und Veranstaltungsbetrieb rechnet kommendes Jahr mit Investitionskosten in Höhe von 510.000 Euro für die Markthalle. Darin ist auch die Ablöse des Gebäudes enthalten.