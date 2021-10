Wohn- und Geschäftshaus in Kempten evakuiert

Rauch: Feuerwehr räumt Haus in der Bodmanstraße und sucht nach der Ursache

07.10.2021 | Stand: 22:25 Uhr

Feueralarm in Kempten am Donnerstagabend. In der Bodmanstraße wurde gegen 21.30 Uhr ein Wohn- und Geschäftshaus evakuiert. Im Treppenhaus hatte sich Rauch entwickelt. Daraufhin mussten fünf Bewohner und drei Mitarbeiter eines Labors vorsorglich auf die Straße. 30 Mann der Freiwilligen Feuerwehr rückten mit Atemschutz an und suchten nach der Ursache, die bis Redaktionsschluss noch nicht vorlag. Die Polizei sperrte die Straße ab. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemend.

