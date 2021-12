Bis zu 430 Wohnungen sollen am Engelhaldepark in Kempten entstehen. Es geht um moderne Wohnformen für Jung und Alt. Jetzt sagen Bürger, was ihnen wichtig ist.

07.12.2021 | Stand: 19:05 Uhr

Zehn Jahre dürfte es dauern, bis das frühere Industriegelände der Saurer Allma neben dem Engelhaldepark zu einem attraktiven Quartier in Kempten entwickelt ist. Bezugsfertig sollen die ersten der um die 400 bis 430 von der Sozialbau Kempten vorgesehenen Wohnungen weit früher sein.