Bis zu 430 Wohnungen sollen am Engelhaldepark in Kempten entstehen. Es geht um moderne Wohnformen für Jung und Alt. Jetzt sagen Bürger, was ihnen wichtig ist.

07.03.2022 | Stand: 13:40 Uhr

Aktualisiert am Montag, 7. März, 13.38 Uhr: Heute informiert die Sozialbau Kempten über das neue Baugebiet. Es soll „eines der größten städtebaulichen Projekt der nächsten Jahre in Kempten“ sein. Was den Bürgern wichtig ist.