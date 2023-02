Wohnen in allen Lebenslagen: Etwa 200 Gäste kommen zur Bürgerwerkstatt in Wildpoldsried

Bürger und Bürgerinnen sammeln Ideen für die Gestaltung von vier Grundstücken in der Ortsmitte Wildpoldsried. Dabei zeigt sich: Die Bedürfnisse sind vielfältig.

Von Dieter Korn

17.02.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Als eine von zehn Kommunen in Bayern – und einzige in Schwaben – nimmt Wildpoldsried an dem Projekt „Landstadt Bayern“ teil. Jüngst fand im Dorfsaal des Hotels „Kultiviert“ eine Bürgerwerkstatt statt, bei der etwa 200 Besucher über die Zukunft des Ortes diskutierten. Bürgermeisterin Renate Deniffel zeigte sich beeindruckt von dem großen Interesse, insbesondere unter jungen Menschen.

