An der Ellharter Straße wird eine neue Anlage im Frühjahr fertig. Die Nachfrage war groß. Wer dort mieten will, muss tief in die Tasche greifen.

12.11.2022 | Stand: 16:58 Uhr

Wo bis 2020 eine opulente Villa beim Hoefelmayrpark stand, wurden inzwischen zwei unterschiedlich große Mehrfamilienhäuser gebaut. Die Adresse Ellharter Straße 29 bietet insgesamt 25 neue Wohnungen. Im Frühjahr sollen Käufer oder deren Mieter einziehen können. Die Nachfrage war groß.

