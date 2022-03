Wohnen in Lauben: Gemeinde schließt Planungen „Am Drumlin“ ab

Lauben schafft Platz für 43 neue Gebäude, darunter Einfamilien-, Doppel- und Mehrfamilienhäuser. Anwohner kritisieren weiter die zusätzliche Verkehrsbelastung.

Das künftige Wohngebiet „Am Drumlin“ in Lauben beschäftigt die Gemeinde und die Bevölkerung nun schon seit vier Jahren. 2018 startete die Verwaltung ins Planungsverfahren, das sich dann immer wieder verzögerte. Nun hat der Gemeinderat jüngst den Bebauungsplan als Satzung beschlossen – bei zwei Gegenstimmen.

Wohnbaugebiet "Am Drumlin": Zahl der Wohneineiten passt zur Zahl der Einwohner

Planer Rudolf Zahner stellte die zuletzt eingegangenen Stellungnahmen vor. Die Regierung von Schwaben hatte etwa darauf hingewiesen, dass die Einwohner-Entwicklung bei der Planung des Wohngebiets einbezogen werden müsse. 80 Wohneinheiten seien demnach vonnöten, sagte Zahner. Am Drumlin sind 43 Bauplätze vorgesehen: drei Mehrfamilienhäuser, vier Doppelhaus-Grundstücke und 36 Einzelhäuser. Das seien mindestens 56 Wohneinheiten. „Der Bedarf, den sie uns gespiegelt haben, ist also auch rechnerisch begründbar.“ Anwohner hatten im Laufe des Verfahrens unter anderem kritisiert, dass das Gebiet überdimensioniert sei.

Laut Zahner umfasst das Baugebiet 5,9 Hektar. Die Fläche mit reiner Wohnbebauung betrage aber weniger als einen Hektar. Im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung müssen viele Überflutungsflächen angelegt und Vorsorge für Starkregen getroffen werden.

Anwohner in Lauben befürchten zunehmende Verkehrsbelastung

Ein zweiter Kritikpunkt seitens der Anwohner war die zunehmende Verkehrsbelastung. Ein Bürger hatte diesen nun in einer erneuten Stellungnahme vorgebracht – laut Zahner unterstützt von zahlreichen Unterzeichnern. Der Planer entgegnete, dass sich die Zufahrt geändert habe: Statt westlich am Feuerwehrhaus vorbei führt diese nun zwischen dem Gemeinschaftshaus Birkenmoos und dem Feuerwehrhaus hindurch. Gemäß einem Verkehrsgutachten verteile sich der Verkehr auf die Winkler- und Sportplatzstraße. Die zusätzliche Verkehrsbelastung von 250 bis 400 Fahrten pro Tag sei bei einer Gesamtbelastung von 1500 Fahrten „nicht weiter relevant“. Der Nachtanteil des zusätzlichen Verkehrs liege bei sechs Prozent und sei damit sehr gering. (Lesen Sie auch: Wohnen in Kempten: Gibt es Platz für mehr Wohnungen im Viertel um die Hermann-von-Barth-Straße?)

Dass sich die Planungen für das Wohngebiet so lange hinzogen, begründet Zahner maßgeblich mit der unklaren Zukunft des Gemeinschaftshauses Birkenmoos und dem damit verbundenen Lärmschutz für die künftigen Bewohner. Deshalb habe „Am Drumlin“ immer wieder zurückgestellt werden müssen.

Birkenmoos: Biergarten-Betrieb bis spät in die Nacht nicht möglich

Wie berichtet, rechnet Bürgermeister Florian Gröger (Unabhängige Gemeindebürger) im Herbst mit den Ergebnissen einer Machbarkeitsstudie zum Gasthof Löwen. Sobald feststehe, was im Löwen wie umgesetzt werden könne, sei auch klar, wie es mit dem Birkenmoos weitergeht, hatte Gröger erklärt. Der Restaurant-Betrieb ruht derzeit, da der Wirt aufgrund coronabedingter Einbußen um eine Auflösung des Pachtvertrags gebeten hatte. Man habe nun ein Lärmschutz-Konzept entwickelt, das einen gastronomischen Betrieb mit Einschränkungen möglich mache, sagt Zahner. Ein Biergarten, der bis spät in die Nacht geöffnet ist, sei aber sicher nicht möglich.

Heidemarie Thommel (Unabhängige Gemeindebürger) regte an, angesichts der Kriegslage in der Ukraine noch einmal über die Art der Energieversorgung des Wohngebiets nachzudenken. Zahner wies darauf hin, dass das über den Bebauungsplan nicht geregelt werden könne. Und für ein Blockheizkraftwerk sei das Gebiet zu klein. Allerdings würden die meisten Bauherren ohnehin eine Photovoltaikanlage mit einer Luft-Wärme-Pumpe wählen – und nicht Gas oder Öl.

Wärmeversorgung "Am Drumlin" Thema im Gemeinderat

„Wir werden uns über die Wärmeversorgung noch unterhalten müssen“, sagte Gröger. In einer der nächsten Ratssitzungen solle zudem geklärt werden, wo man nun wie mit der Erschließung des Baugebiets anfangen wolle und nach welchen Kriterien die Bauplätze vergeben werden sollen.

