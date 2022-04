Wohngebiet "Am Drumlin": Schließung der Gaststätte im Birkenmoos eröffnet Chancen

Weil die strengen Vorgaben zur Lärm-Belastung vom Tisch sind, könnten die Bauarbeiten für das künftige Wohngebiet in Lauben im Frühjahr 2023 beginnen.

18.04.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Der Schock über das „Aus“ des Gaststättenbetriebes im Gemeinschaftshaus Birkenmoos in Lauben vor einigen Wochen saß tief. Jetzt ergeben sich dadurch für das Baugebiet „Am Drumlin“ neue Optionen. Denn die Vorgaben für den Lärmschutz ändern sich: Aktuell brauche man keine zusätzlichen Auflagen für Schallschutzfenster, Bühnenausgänge, Ventilatoren und mehr erfüllen, sagte Bürgermeister Florian Gröger während der jüngsten Gemeinderatssitzung. Zudem könne man mit den Bauarbeiten am Wohngebiet relativ zügig anfangen. Gröger stellte zwei Varianten vor.

Fängt man im Osten an, bräuchte man eine Erschließungsstraße quer durch das Baugebiet, erklärte der Rathauschef. Außerdem seien neue Änderungen im Bebauungsplan notwendig, die eine Verzögerung des Baustarts um weitere Monate zur Folge haben würden.

"Am Drumlin": Baustart von Osten könnte mit dem Neubau der Seniorenwohnanlage kollidieren

Problematisch wäre der östliche Bauabschnitt auch deshalb, weil auch baldmöglichst mit dem Bau der Seniorenwohnanlage am Schwalbenweg begonnen werden soll. „Dann würden sich beide Baumaßnahmen gegenseitig behindern.“ Beginne man im Westen, sagte Gröger, wäre eine Zufahrt von der Sportplatzstraße aus zwischen Feuerwehr und Sporthalle möglich.

Für einen Baustart im Westen könnten Planungen und Auftragsvergabe bis November erfolgen. Die Bagger würden dann im Frühjahr 2023 rollen. Das westliche Areal umfasst etwa 14.500 Quadratmeter Baufläche, auf der 22 Doppel-und Einfamilienhäuser sowie drei Mehrfamilienhäuser entstehen sollen.

Im Birkenmoos nach neuen Vorgaben wieder besser möglich: Theater und Konzerte

Im Hinblick aufs Birkenmoos sagte Gröger: „Beispielsweise sind unter zehn Veranstaltungen pro Jahr mit mehr als 40 Dezibel erlaubt.“ Weder Theater noch Konzerte kämen ab 22 Uhr an diese Werte. Auch Vorträge oder Sitzungen des Bauernverbandes seien davon nicht tangiert. „Die Vorgaben sollen jetzt in einem ergänzenden Gutachten angepasst werden.“

Gemeinderat Hans Peter Köpf (UGB) wollte wissen, ob eine Gastwirtschaft fürs Birkenmoos nicht mehr in Frage komme. „Aktuell finden wir niemanden“, sagte Gröger. Und solange das so sei, müsse man den entsprechenden Lärmschutz nicht einkalkulieren. Laut seien Hochzeiten und Geburtstagsfeiern über die 22-Uhr-Grenze hinaus. „Aktuell haben wir als Gemeinde in der Hand, welche Veranstaltungen hier stattfinden.“ Gebe es wieder einen Pächter, müssten die strengen Auflagen natürlich erfüllt werden.

Gemeinderätin Drexel: "Wir kaufen uns da nur Ärger ein"

„Wir kaufen uns da nur Ärger ein", warnte Gertrud Drexel (BüC). Das sei ohnehin ein Baugebiet, das Null Sinn machen würde. Thomas May ( CSU) meinte, die Zufahrt zwischen Feuerwehr und Sporthalle sei seinerzeit als Notlösung gesetzt worden, als Zufahrt zum Baugebiet sei sie ungeeignet. Peter Kerber (CSU) zeigte sich zudem besorgt um den Verkehrszuwachs auf der Sportplatzstraße. „Wir brauchen eine zweite Zufahrt."

Laut einem Verkehrsgutachten werden allerdings keine Probleme gesehen. Die Zufahrt sei sieben Meter breit (Straße und Fläche für die Fußgänger) – das entspreche der normalen Größe einer Erschließungsstraße.

Jungen Familien fehlt es in Lauben an Baugrund

Robert Abele (UGB) und dritter Bürgermeister Leander Schmid (UGB) hielten die westliche Lösung für wesentlich unkomplizierter als die östliche. Der westliche Bauabschnitt lasse sich in relativ kurzer Zeit realisieren und auch die Anfragen der einheimischen Bürger erfüllen. Und Heidi Prestel-Thommel (UGB), lange eine Gegnerin des Baugebietes meinte: „Ich war lange dagegen, habe aber die demokratische Entscheidung für den Drumlin akzeptiert. Seit zwei Jahren haben junge Familien bei uns keine Chance auf Baugrund. Jetzt gibt es diese zeitnahe Möglichkeit im westlichen Abschnitt.“

Gegen sechs Stimmen sprach sich der Gemeinderat für einen ersten Bauabschnitt im Westen aus. Bei zwei Gegenstimmen entschied sich das Gremium für das zusätzliche Lärmschutz-Gutachten, das etwa 2500 Euro kostet.