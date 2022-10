Wohnraum für alle: Neues Wohngebiet in Buchenberg geplant

Die Siedlung soll unterschiedlichen Bevölkerungsschichten in Buchenberg ein Zuhause bieten. Es gibt noch offene Fragen. Auch der Krippen-Neubau hängt davon ab.

14.10.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Mehrfamilien-, Einfamilien-, Reihen- und Doppelhäuser sollen in einem neuen Wohnbaugebiet nahe der Römerstraße in Buchenberg entstehen. In mindestens 45 Wohneinheiten könnten Menschen dort künftig ein Zuhause finden, stellte Planerin Johanna Kiechle vom Büro Sieber Consult aus Lindau den Gemeinderätinnen und -räten während einer Sitzung des Gremiums vor. Doch es gebe noch einige Hürden und es müsse zügig vorangehen, sagte Bürgermeister Toni Barth. Denn auch für die Erweiterung des Kindergartens St. Magnus soll der Bebauungsplan „Prestel-Wiese“ die Grundlagen legen. Barth: „Das wird ein sportliches Verfahren. Ziel ist ein Einzug in den neuen Kindergarten im September 2024.“

