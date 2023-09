Landwirtschaftsminister Özdemir (Grüne) spricht in Kempten über Wölfe und biblische Plagen

Bundesminister Özdemir fordert beim Wolf eine Lösung, die in der Praxis funktioniert. Beim Verbot der Anbindehaltung in Ställen will er einen guten Kompromiss.

12.09.2023 | Stand: 18:03 Uhr

Die kleinen grünen Windräder der Tischdeko stehen still. Aber in Kemptens Fasshalle weht auch kein Lüftchen, und kräftig ausatmen müssen die über 100 Zuhörer und Zuhörerinnen beim Besuch von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir offensichtlich nicht. Es geht um die Zukunft der Landwirtschaft, um Tierhaltung und kleinbäuerliche Strukturen. Ein Themenfeld, das schnell protestierende Bauern auf den Plan rufen kann. Nicht in Kempten. In der Viehscheid-Hauptsaison ist in der Mittagshitze alles ruhig. Es bleibt sachlich, unaufgeregt und wenig emotional – sieht man von einigen Lachern ab.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.