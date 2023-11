Schönheitsideal aufbrechen und Verbundenheit spüren

Themen wie Essstörungen oder Schwangerschaftsabbrüche kommen beim Workshop "Körper dürfen" in Kempten auf. Wie Frauen durch Kunst Verbundenheit finden.

18.11.2023 | Stand: 16:33 Uhr

"Ich bin fett." Dieser Gedanke oder eine Version davon schieße ihr täglich durch den Kopf, erzählt Katharina Kempter bei der Vernissage zu "Körper dürfen" im Salon in Kempten. Auch Fotografien, die sie zeigen, hängen dort an den Wänden. Kempter mit einem breiten Grinsen und einer Sonnenblume in den Händen, Kempter nackt in den Armen einer Freundin. Verbundenheit, das Gefühl, nicht alleine zu sein, das Wissen, dass es auch anderen so geht wie einem selbst. Das habe sie beim Workshop, bei dem die Ausstellungsstücke entstanden sind, gespürt, erzählt Kempter. "Viele Frauen bewegen die gleichen Themen, auch wenn sie alle ganz unterschiedlich aussehen."

Auch schmerzhafte Erlebnisse sind bei "Körper dürfen" Thema

Getöpfertes, Fotografien, Malereien, Schriftstücke und Collagen haben die Teilnehmenden an einem Sonntag im Oktober geschaffen. Den Rahmen dafür boten drei Künstlerinnen: Katharina Hamm als Kreativpädagogin, Lisa Marie Ghabbour Hanna als Fotografin sowie Melanie Robin als Bodypainterin und Kunsttherapeutin. Vor allem weiblich gelesene Personen litten oft unter dem Druck von Schönheitsidealen. Anna Walz vom Organisationsteam von "Access Allgäu Area" sagt: "Wir alle sind so vielfältig. Dafür braucht es mehr Akzeptanz." Eben diese Selbstakzeptanz sollen Workshop und Ausstellung stärken - und brachten dabei teils auch schmerzhafte Erinnerungen hervor.

"Manche Themen erschrecken", sagt Hamm. Vor allem die Masse und die Erkenntnis, wie viele Frauen unzufrieden sind. "Das sind 100 Prozent zu viel." Über Erlebtes zu sprechen, helfe. Während die Teilnehmenden schnitten, bastelten oder malten, seien Gespräche entstanden über Schwangerschaftsabbrüche oder über Liebesdramen. Kunsttherapeutin Robin sagt: "Es ging gleich in die Tiefe." Das habe Mut erfordert. Sie sei berührt davon, in welcher Form sich die Frauen gegenseitig getragen und unterstützt haben, erzählt Robin. An verschiedenen Stationen konnten sie ihre Themen in Kunst verwandeln.

Fotografien geben Einblick in Leidensdruck durch Schönheitsideal

Eine Fotografie zeigt Mira Frick. Über ihre Brust zieht sich linsenförmig dunkelblaue Farbe; darauf zu sehen, ist eine Malerei, die einer Galaxie gleicht. "Ich bin mein eigenes Universum. Das beschreibt für mich diese ewige Sinnsuche", erzählt Frick. Seit vielen Jahren sei sie auf dem Weg, sich selbst und ihren Körper zu akzeptieren. Vielfach habe sie mit Freundinnen und Freunden darüber gesprochen. Sie sagt: "Manchmal braucht man, dass von außen gespiegelt, um zu erkennen, dass man schon alles in sich trägt, was man braucht."

In ihrer Arbeit als Hebamme kämen seitens vieler Mütter häufig Unsicherheiten in Bezug auf Schönheitsideale auf, die sie beschäftigen, erzählt Frick. Auch Katharina Kempter begleitete sie bei der Geburt. Gemeinsam haben sich die Freundinnen von Lisa Marie Ghabbour Hanna fotografieren lassen. Die Bilder zeigen ausgelassene Freude, aber auch Ruhe. Halt gebend legt Frick etwa die Hand auf Kempters Schulter. Frick sagt: "Es geht auch ums Zelebrieren: Dieser Körper hat ein Kind erschaffen."

Access Allgäu Area setzt sich für Selbstakzeptanz ein

Ihre ganz unterschiedlichen Geschichten zeigen die Teilnehmenden in ihrer Kunst. Frick erzählt: "Obwohl wir uns alle nicht kannten, hat es sich nach wenigen Minuten angefühlt wie unter Schwestern." Sie sei dankbar, dass es so einen Workshop in Kempten gab. Kreativpädagogin Hamm sagt: "Es fühlt sich an als hätten wir etwas aufgebrochen." Die Stadt Kempten unterstützte das Projekt, das von "Demokratie leben!" gefördert wurde. So sei es auch möglich gewesen, Künstlerinnen, Materialien sowie Ausstellungsräume zu finanzieren, sagt Mitorganisatorin Anja Zengerle - und hofft, dass es nicht das letzte Projekt dieser Art war.

Info: Ausstellung noch am Sonntag, 19. November, zwischen 12 und 16 Uhr im Salon in Kempten (Sigmund-Ullmann-Platz 1)