Würdevolles Erscheinungsbild bis Allerheiligen: Der Friedhof Sankt Mang wird jetzt saniert

An und in der Aussegnungshalle am Friedhof Sankt Mang ist viel zu tun. Doch die Stadt ist zuversichtlich, dass die Arbeiten bis September abgeschlossen sind.

07.04.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Das Sprichwort „Was lange währt, wird endlich gut“ ist abgenutzt, doch im Falle der Sanierung des Friedhofs Sankt Mang trifft es die Sache genau. Seit fast drei Jahren beschäftigt das Projekt das städtische Amt für Gebäudewirtschaft. Bürgerinnen und Bürgern nannten den Zustand mitunter ein „Trauerspiel“. Jetzt haben die Bauarbeiten begonnen.

