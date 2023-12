Neues Yoga-Studio und Snowboard-Geschäft eröffnen in Kempten

Die Einkaufsmöglichkeiten für Sportler in der Kemptener Innenstadt wachsen: Zwei Neueröffnungen erweitern das Spektrum für Snowboarder und für "Yogis".

02.12.2023 | Stand: 11:51 Uhr

Nadine Roth betreibt künftig An der Sutt das Yoga-Studio "Ground to Grow". In der Ludwigstraße bietet Lars Wieters gemeinsam mit seinen Kollegen neuerdings im "Powstore Snowboardshop" Sportartikel.

