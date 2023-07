Zehn Millionen Euro Rücklage: Abfallverband will Müllgebühren stabil halten

Der Abfallzweckverband Kempten verdient viel mit Wertstoffen. Das soll den Kunden zugute kommen. Dennoch gibt es Änderungen.

30.06.2023 | Stand: 06:22 Uhr

In Zeiten hoher Inflation eine schöne Nachricht: Die Geschäfte beim Abfallzweckverband Kempten (ZAK) laufen gut. So gut, dass die Müllgebühren in den Jahren 2025 bis 2028 nicht steigen sollen. Das berichtete Geschäftsleiter Christian Oberhaus in einer Versammlung des Zweckverbands.

