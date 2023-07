Statt weiter Millionen anzuhäufen: Kann der ZAK die Gebühren senken?

Der ZAK wirtschaftet gut und hat sich über Jahre ein millionenschweres Polster geschaffen. Doch viel Geld auf der Bank bringt nichts. Günstigere Gebühren schon.

30.06.2023 | Stand: 10:33 Uhr

Die Erfolgsbilanz des 51 Jahre bestehenden Zweckverbands für Abfallwirtschaft Kempten ist spitze. Der ZAK hat das Thema Müll in Kempten, dem Oberallgäu und dem Kreis Lindau fest im Griff, erzeugt nebenbei Strom und Wärme – und verdient viel Geld.

Zugleich zählt sich der ZAK bei seinen Gebühren zu den günstigsten 25 Prozent in Bayern. Das ist bemerkenswert und kommt den Menschen in der Region zugute. Auch Mietern ohne eigene Mülltonne. Dort steckt der Müllpreis in den Nebenkosten.

Gewinnvorträge, also nicht verwendete Gewinne früherer Jahre, summieren sich auf über 24 Millionen Euro

Gewiss hilft das viele Geld auf der hohen Kante dem ZAK, für künftige Investitionen gerüstet zu sein. Doch mittlerweile summieren sich in der ZAK Holding GmbH die Gewinnvorträge, also die nicht verwendeten Gewinne früherer Jahre, auf über 24 Millionen Euro.

Irgendwann sollte es mit dem Geldanhäufen reichen, zumal fette Bankguthaben – der Inflation sei Dank – nur an Wert verlieren. Vielen Gebührenzahlern dagegen könnte eine schnelle Entlastung sehr helfen. Geht da nicht mehr?!

Das ist der Zweckverband für Abfallwirtschaft Kempten (ZAK):