Viele Jahre stellte die Abfuhrfirma die Müll- und Biotonnen in Lindau für die Leerung selbst auf die Straße. Andere Orte dürfen nicht auf Mofa-Service hoffen.

17.10.2022 | Stand: 17:46 Uhr

Das dürfte vielen gefallen: Für die Müllabfuhr fahren Servicekräfte mit Mofas die jeweilige Strecke ab, stellen die Tonnen an Sammelplätze und nach der Leerung zurück zu den Häusern, in die Keller oder wohin auch immer. Was im Gebiet des Kemptener Abfallzweckverbands ZAK zwischen Altusried und Weiler ungewohnt klingt, ist in Lindau seit Jahrzehnten üblich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.