Zankapfel Agrarschau: Kritiker scheinen besänftigt

Erste Messen sorgten für Ärger bei Anwohnern. Doch mittlerweile läuft vieles besser. An einem Punkt hakt es aber noch, sagen Anwohner.

27.08.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Als die Agrarschau die ersten Male stattfand, löste das in Dietmannsried nicht nur Freudenrufe aus. Vor allem Anwohner kritisierten die Dimension der Landwirtschaftsmesse, die Verkehrs- und Lärmbelastung sowie den Flächenfraß. Der Bebauungsplan, der nach der zweiten Veranstaltung nötig war, sollte einen verbindlichen Rahmen schaffen und beiden Seiten entgegenkommen. Nun findet die Messe erstmals wieder statt. Wie ist die Stimmung unter den Anwohnern?

Der Demeter-Hof von Beate und Manfred Reisacher liegt unterhalb des Messegeländes. Sie gehörten zu den größten Kritikern der Agrarschau. Während die Veranstaltung am Freitagnachmittag nebenan in vollem Gange ist, sitzen sie in ihrer Küche bei einer Tasse Kaffee. Die Art von Landwirtschaft, die auf der Agrarschau anhand riesiger Maschinen dargestellt wird, ist das Gegenteil ihres kleinbäuerlichen Ansatzes, sagen sie.

Agrarschau Allgäu in Dietmannsried: Die Kritiker von damals scheinen besänftigt - auch wenn sich für sie am Grundproblem nichts geändert hat

Trotzdem habe sich im Vergleich zu den ersten Veranstaltungen Einiges verbessert. So laufe das Parken nun geregelter ab. Und dank der Bauzäune rund um das Marktgelände gehen nun auch keine Besucher mehr über die Wiesen der Reisachers. Der Aufbau der Messe und der dazugehörige Schwerlastverkehr sei nun ebenfalls geordneter und nicht spätabends vonstatten gegangen. „Da hat die Gemeinde Einfluss genommen“, sagt Beate Reisacher.

„Wenn der Verkehr noch ein bisschen besser wird, dann ist das so in Ordnung für mich“, sagt ihr Mann. Besucher werden mit Hilfe von Plakaten um den Ort zum Veranstaltungsgelände gelotst. Aussteller werden dagegen durch Dietmannsried hindurch geleitet. Einige Besucher würden diesen Pfeilen folgen und dann bei ihnen vor dem Hof umdrehen, sagen die Reisachers. Für eine endgültige Einschätzung, was die organisatorischen Maßnahmen an Entlastung gebracht haben, wollen sie allerdings die nächste Messe abwarten: Aufgrund der Corona-Pandemie gibt es in diesem Jahr kein Festzelt und damit weniger Andrang.

Verkehr, Parken, Besucherlenkung: So manches Anfangs-Problem der Agrarschau wurde gelöst

Auch Bürgermeister Werner Endres hat den Eindruck, dass sich die Emotionen mittlerweile beruhigt haben. „Eine Messlatte ist die Zahl der Anrufe im Rathaus – und es ist recht ruhig.“ Bislang sei das Verkehrskonzept „nicht so gut“ gewesen, nun leite es effektiv über die Umgehungsstraße. Die angrenzenden Wohngebiete würden nun nicht mehr von Besuchern als Parkplätze genutzt.

Außerdem habe eine der Kritikerinnen ihren Hof, der an das Veranstaltungsgelände angrenzt, verkauft. Der neue Besitzer sei ein Befürworter der Messe, sagt Endres. Er erhalte viele positive Rückmeldungen zur diesjährigen Messe. So mancher frage sich zwar, warum unter freiem Himmel Maskenpflicht gelte. „Sonst dürften nicht so viele Menschen gleichzeitig aufs Gelände“, erklärt er.

Agrarschau Allgäu in Dietmannsried: Ist die Wiese für einen Parkplatz zu feucht?

Bedenken, dass die als Parkplatz genutzte Wiese zu feucht sei, hätten sich nicht bestätigt, sagt Organisator Thomas Diepolder. Die Fahrbahnen seien befestigt, nur vereinzelt habe es Hackschnitzel gebraucht.