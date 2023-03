Mitmach-Konferenz "Zeamad goht's": Gemeinsam die Zukunft im Allgäu gestalten

Ziel der Mitmach-Konferenz in Sulzbrunn ist, den Herausforderungen der Zeit gemeinsam zu begegnen. Die Vorgänger-Veranstaltung von 2019 hat bis heute Folgen.

Drängende Zukunftsfragen gibt es gerade mehr als genug. Antworten finden: Darum geht es bei einer „Mitmachkonferenz“ am 6. und 7. Mai in Sulzbrunn ( Sulzberg). Sie ist die zweite Auflage der 2019 stattgefundenen Konferenz „Zeamad goht’s“, deren Folge noch heute in der Kemptener Innenstadt zu sehen ist.

Die Idee: Menschen zusammenbringen, die Lust haben, sich gemeinsam einzusetzen für eine ökologisch nachhaltige, sozial gerechte und sinnerfüllte Zukunft im Allgäu. „Die nötige Veränderung kommt nicht von der Politik oder irgendwelchen Promis – wir müssen selbst anpacken; und dafür ist keine Idee zu groß oder zu klein“, sagt Ina Schicker von Allgäu Fairnetzt, das die Konferenz zusammen mit dem Förderverein Sulzbrunn organisiert.

Das Wochenende 6. und 7. Mai im Seminarhaus Sulzbrunn soll Gelegenheit bieten, Gleichgesinnte kennenzulernen, Erfahrungen auszutauschen, Impulse zu erhalten und konkrete Projekte auf den Weg zu bringen. Was sich daraus entwickelt, soll bei einer weiteren Konferenz im Herbst vorgestellt werden.

Konkret sollen all das zwei zentrale Programmpunkte ermöglichen: Auf einem Markt der Möglichkeiten können sich Initiativen und Vereine vorstellen. Hier geht es ums Kontakteknüpfen. Als Herzstück der Mitmachkonferenz bezeichnet Lillie Dietz (Allgäu Fairnetzt) die Thementische: Zu den vier Bereichen Wirtschaft/Finanzen, sozialer Zusammenhalt, Energie/Verkehr und Ernährung gibt es je mehrere Tische.

An ihnen wird in moderierten Workshops diskutiert, ausgetauscht, nachgedacht und konkret geplant, wie sich Projekte umsetzen lassen. Als Beispiele nennt Dietz Solidarische Landwirtschaft, Klimaschutz und Tiny Houses.

Auch die "Zeamad goht's"-Mitmach-Konferenz 2023 soll wieder zu Projekten wie dem Unverpacktladen Kempten führen

Bei Diskussionen soll es nicht bleiben, wie die Konferenz 2019 mit laut Veranstaltern 500 Teilnehmenden zeigt: Aus den Gesprächen und Treffen damals entstand der Verein Gemeinwohlgesellschaft, der in der Zwingerstraße in Kempten einen Fair-Fashion- und Unverpacktladen betreibt. „Damals sind die richtigen Leute zusammengekommen“, sagt Vereinsmitbegründer Karl-Heinz Blenk. Das soll nun wieder möglich werden.

Als Ausgleich für die Denkarbeit am 6. und 7. Mai ist ein Begleitprogramm geplant mit Yoga, Tanz und Angeboten für Kinder. Abends gibt es Kulturprogramm. Das Kern-Team von sieben Ehrenamtlichen sucht weiter nach Menschen, die Ideen für Thementische haben und einen solchen moderieren wollen. Auch weitere Organisationen für den Markt der Möglichkeiten sind willkommen, sagt Schicker.

Besucherinnen und Besucher der "Zeamad goht's"-Mitmach-Konferenz 2023 in Sulzbrunn/Sulzberg zahlen nur so viel Eintritt, wie sie wollen

Das Team rechnet mit Kosten von 16.000 bis 18.000 Euro. Trotzdem ist der Eintritt kostenfrei, sagt Leo Frühschütz (Gemeinschaft Sulzbrunn): Niemand soll aus finanziellen Gründen fernbleiben müssen. Am Ende könne jeder frei entscheiden, ob und wie viel er geben möchte. Auch Unternehmen als Sponsoren sind noch gesucht. Das Risiko für ein Defizit tragen laut Frühschütz Förderverein und Stiftungsfonds Sulzbrunn.

