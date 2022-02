Zehnte Grundschule in Kempten: Der Druck ist nicht raus

Bis die neue Schule gebaut ist, dauert es bis 2025. Solange verschafft das Provisorium im „grünen Kasten“ etwas Luft. Diesen Plan "B" gab es anfangs nicht.

Die Diskussionen um den Bau einer zehnten Grundschule in Kempten laufen seit Jahren. Warum blieb jüngst im Bauausschuss jegliche Aufregung aus, als es hieß, dass die Schule erst im Herbst 2025 in Betrieb geht und nicht ein Jahr früher. (Lesen Sie hier: Zehnte Grundschule in Kempten verzögert sich um ein Jahr auf 2025)

Letzteres war bisher der Plan. Schon frühzeitig war bei dem Projekt von großem Zeitdruck die Rede gewesen. Sollte sich die Eröffnung der Schule verzögern, müssten die Kinder in einem Provisorium unterrichtet werden, und eine Containerlösung mit zwölf Klassenzimmern koste jährlich etwa 1,3 Millionen Euro, hatte es 2020 geheißen.

Los geht es im "grünen Kasten" mit etwa 55 Kindern in zwei oder drei Klassen

Doch seitdem hat sich die Situation geändert. Sozialreferent Thomas Baier-Regnery verweist auf den „Plan B“, den es anfangs nicht gegeben habe: Da nun der „Grüne Kasten“ an der Fürstenstraße als Ausweichquartier verfügbar ist, lassen sich dort die Kinder der künftigen zehnten Grundschule die nächsten Jahre unterbringen. Die Stadt erhöht dazu die Zahl ihrer Schulsprengel zum September auf zehn. Das soll sicherstellen, dass die Klassengemeinschaften der ab Herbst einzuschulenden Jahrgänge in ihrer Grundschulzeit nicht aufgebrochen werden müssen.

Los geht es im „grünen Kasten“ mit etwa 55 Kindern in zwei bis drei Klassen. 2023 und 2024 kommen die nächsten Abc-Schützen dazu, um dann zum Herbst 2025 als eine Schulfamilie in den Neubau umzuziehen.

"Wir brauchen die Schule weiter möglichst schnell"

Die Kernaufgabe besteht weiter: Die Stadt muss wegen vieler Kinder die Zahl der Grundschul-Klassenzimmer von 109 auf etwa 125 bis 130 erhöhen. „Wir brauchen die Schule weiter möglichst schnell“, sagt Baier-Regnery. Der Druck sei also nicht raus, aber die Übergangslösung verschaffe Luft bis 2025.

