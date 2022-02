Das Zeitkorsett für das 29,7-Millionen-Euro-Projekt ist zu eng. Die neue Grundschule wird ein Jahr später fertig. Solange kommen Kinder in den "grünen Kasten".

18.02.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Jetzt also ein Jahr später: Kemptens zehnte Grundschule am Aybühlweg wird nicht fürs Schuljahr 2024 fertig. Weil das zeitliche Korsett zu eng war, plant die Stadt auf einer großzügigeren Zeitschiene, will die Schule erst zum September 2025 beziehen. Großen Kummer machte das im Bauausschuss nicht; zumindest blieb Wehklagen aus. Vielleicht auch, weil ohnehin eine Übergangslösung nötig ist: der „grüne Kasten“ an der Fürstenstraße.