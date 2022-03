Zeichen gegen den Krieg: Stadt und Bürger aus Kempten zeigen Solidarität mit Ukrainern

Singen gegen den Krieg und ein gelb-blau erleuchtetes Zumsteinhaus: Kempten zeigt Solidarität mit den Opfern des Kriegs in der Ukraine.

11.03.2022 | Stand: 17:36 Uhr

Auf Antrag mehrerer Kemptener Stadtratsfraktionen wird das Zumsteinhaus am Residenzplatz mindestens 14 Abende lang mit den Landesfarben der Ukraine angestrahlt: „Viele Bürgerinnen und Bürger wünschen sich ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine, das für Freiheit, Demokratie und Selbstbestimmung kämpft.“

Am Freitag gab es zudem auf dem St.-Mang-Platz in Kempten ein gemeinsames Singen mit der Band „Veto“ gegen den Krieg und für den Frieden in der Ukraine, organisiert von der Lebenshilfe Kempten.

Die Lebenshilfe Kempten hat am Freitag aufgerufen zum "Singen gegen den Krieg" am Kemptener St.-Mang-Platz mit der Band VETO. Bild: Ralf Lienert

