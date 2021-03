Fridays for Future erinnert am Hildegardplatz an Klimakrise. Corona hat die Gruppe ausgebremst. Bei der Aktion geht es daher nicht nur um politische Forderungen.

19.03.2021

Bilder wie noch 2019 hat der Protest von Fridays for Future in Kempten am Freitag nicht erzeugt – sollte er aber auch nicht. Den Klimaschützern ging es zwar darum, das Thema wieder mehr in den Fokus zu rücken, aber corona-konform. Dazu trafen sich am Nachmittag zeitweise etwa 50 Teilnehmer zu einer Mahnwache am Hildegardplatz – die erste vergleichbare Aktion seit Langem.