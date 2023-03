Zeit, die Erinnerung schafft: Duracherin startet Projekt für Eltern und Kinder

Susanne Wehrmeister will Eltern und Kinder entlasten. Wie schwer es ist, gemeinsame Stunden zu etablieren, weiß die Duracher Mutter aus ihrem Alltag.

07.03.2023 | Stand: 11:31 Uhr

„Ungestört mit einem Kind ein Buch lesen, das klappt zu Hause fast nie“, erzählt Susanne Wehrmeister. Mit der Geburt ihres dritten Kindes habe sich der Familienalltag verändert. Die älteren Geschwister begannen, um die Aufmerksamkeit der Eltern zu buhlen. Dass sie mit dieser Erfahrung nicht alleine ist, sei ihr schnell klar gewesen, sagt sie. Mit dem Projekt „Zeit zu Zweit“ will die 33-jährige Duracherin einen Ort schaffen, an dem sich Eltern bewusst Zeit für nur ein Kind nehmen können.

Tipp von Duracherin: Für "Exklusiv-Zeit" mit Kindern das Haus verlassen

Fünf bis sechs Familien kommen regelmäßig in der Jugendkulturwerkstatt der Villa K zusammen. Sie malen, basteln oder kochen. „Eltern und Kinder können so gemeinsame Erinnerungen schaffen“, sagt Wehrmeister. Die Kinder kämen untereinander eher selten ins Spiel. Das sei so gewollt. Und das liege auch daran, dass sie die Zeit mit ihren Eltern genießen, sogar einfordern, sagt Wehrmeister. Sie leitet die Treffen und bringt dazu abwechselnd die älteste Tochter oder deren jüngeren Bruder mit. „Nötig wären solche Treffen jede Woche, aber einmal im Monat zwei Stunden ist gut umsetzbar“, sagt Wehrmeister.

Kathrin Podda und Susanne Wehrmeister von "Zeit zu Zweit". Bild: Laura Wiedemann

In den eigenen vier Wänden falle diese „Exklusiv-Zeit“ oft kürzer aus. So gehe es vielen Eltern, sagt Kathrin Podda, die das Projekt als Familienbeauftragte der Gemeinde unterstützt. Der Alltag komme dazwischen. „Deshalb ist es wichtig, das eigene Zuhause zu verlassen“, sagt Podda. „Dann fällt es einfacher, sich ohne Unterbrechung abzugrenzen. Keine schmutzige Wäsche im Blickfeld, keine Spülmaschine, die eingeräumt werden muss.“

Gemeinsam basteln oder backen Eltern und Kinder bei "Zeit zu Zweit" in Durach

Die Kinder zwischen drei und zehn Jahren wüssten oft ganz genau, was sie mit Mama oder Papa machen wollen, bringen zum Beispiel ein Lego-Set mit, für das zu Hause die Zeit fürs gemeinsame Bauen fehlt, erzählt Wehrmeister. Die gelernte Kindergartenassistentin bereitet aber auch Aktivitäten vor – und leitet das an, womit sich Eltern alleine oft schwer tun. Beim Backen sei das zum Beispiel häufig der Fall, weshalb Wehrmeister mit Eltern und Kindern gemeinsam einen Hefezopf herstellte. Auch ein Windspiel bastelte die Gruppe schon unter Wehrmeisters Anleitung. Sie sagt: „Und wenn es dann im Wind erklingt, hoffe ich, dass sich alle an die gemeinsame Zeit erinnern.“

Der Druck, der auf Familien lastet, sei oft enorm. Schule, Beruf, alltägliche Aufgaben wie Einkäufe schmälerten die gemeinsame Zeit. Doch die Kindheit vergehe wie im Flug. Wehrmeister rät Eltern, Freiräume zu schaffen: „Zeit nehmen, zum Beispiel den Haushalt mal liegen lassen. Wichtiger als ein ordentliches Haus sind glückliche Kinder.“