Zeit für einen Reinigungsflug: Bienen starten in den Frühling

Bienen starten derzeit in ein neues Jahr. Das folgt einem immer wiederkehrenden Muster. Interessierten bietet etwa der Imkerverein Altusried Starthilfe.

06.03.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Die Sonne wird kräftiger, die Tage länger – nun kommt die Zeit, da Bienen allmählich ihre Bienentraube verlassen, in der sie sich während des Winters gegenseitig gewärmt haben. Sobald die Außentemperatur über zehn Grad steigt, unternehmen die Bienen laut Franz Schaffer vom Imkerverein Altusried Reinigungsflüge: Sie koten während des Fluges in der Nähe des Bienenstockes ab. Auch ihr weiterer Jahresverlauf folgt festen Mustern.

Während das Brutgeschäft im Vorfrühling allmählich wieder Fahrt aufnimmt, steigt die Temperatur im Brutnest auf 35 Grad, erklärt Schaffer. In dieser ersten Brutphase kontrollieren Imker, ob die Bienen genügend Futter haben – nicht, dass sie noch vor dem ersten Blütenangebot verhungern. Der erste Nektar an Wiesen, Sträuchern und Bäumen löst einen starken Bruttrieb aus. Die Legeleistung der Königin nimmt stark zu; sie kann in der Hochphase mehr als 1000 Eier am Tag legen. Die Arbeiterinnen bauen die Waben aus, in die die Königin die Eier ablegt. Das Bienenvolk wächst, es schlüpfen weitere Arbeiterinnen und auch Drohnen, die männlichen Bienen.

Lesen Sie auch: Kalter Frühling bremste 2021 die Bienen im Allgäu - mit ganz konkreten Folgen im Garten

Bienen schwärmen aus, wenn es ihnen im Bienenkasten ihres Imkers zu eng wird

Wenn die Bienenbeute – also der Bienenkasten – zu eng wird, ziehen die Arbeiterinnen Weißelzellen (neue, junge Königinnen) nach. Sobald die erste Jungkönigin geschlüpft ist, verlässt die alte Königin die Beute mit einem Teil des Volkes, dem Schwarm. Dieses Ausschwärmen ist laut Schaffer stark witterungsabhängig und tritt in der Regel ab Mitte Mai auf. In dieser Zeit kontrollieren Imker ihre Völker häufiger, fangen die Schwärme ein oder beugen dem Ausschwärmen vor, indem sie die Brut gezielt aus dem Stock entnehmen.

Je nach Wetterlage und Nektarangebot beginnt Ende Mai die Honigernte. Vergangenes Jahr ist durch einen Kälteeinbruch diese bei vielen Imkern im Allgäu ausgefallen, da die Bienenvölker den Honig selbst verbrauchten, um diese Hungerphase zu überstehen.

Lesen Sie auch

Imkereiverein Zwist um geplanten Bienenstadel an Pfrontener Schule

Lesen Sie hier: 2021 war ein schlechtes Jahr für Imker und den Honig

Varoamilbe: Wie Imker ihren Bienen helfen können

Ende Juli wird dann in der Regel abgeschleudert: Der letzte Honig wird geerntet. Die Völker werden mit Ameisensäure gegen die Varroamilbe behandelt. Nach und nach erhalten die Bienenvölker Zuckerlösungen und lagern diese als Winterfutter ein. Die Bienen werden winterfest gemacht, das Flugloch verkleinert, der Futtervorrat kontrolliert und eventuell wird nochmals nachgefüttert.

Wenn dann die Bruttätigkeit der Königin abgenommen hat und die Aufzucht der Jungbienen bis etwa Anfang Dezember erfolgt ist, kontrolliert der Imker nochmals den Varroabefall seiner Völker und behandelt sie gegebenenfalls. Diese Milbe wurde 1976 nach Deutschland eingeschleppt, wird seitdem bekämpft, kann aber nicht ausgerottet werden. Nach dieser Winterruhe startet dann das Bienenjahr aufs Neue.

Lesen Sie auch: Allgäuer Fachmann betont: Hornissen sind tolerante und friedfertige Tiere

Hilfe für Imker: beim Imkerverein Altusried erhalten Bienen-Freunde und Interessierte Tipps

Der Imkerverein Altusried bietet jedes Jahr Interessierten eine kostenlose und ausführliche Betreuung im Umgang mit Bienen an. Diese „Jungimker“ werden in Theorie und Praxis an die Bienenhaltung herangeführt. Am Lehrbienenstand kann jeder Teilnehmer ein eigenes Volk mit entsprechender Hilfestellung betreuen. Da immer wieder ältere Imker altersbedingt aufhören, können Jungimker deren Völker übernehmen. Jeder Jungimker kann sich seine eigenen Völker zulegen und wird weiterhin betreut, auch an seinem eigenen Stand.