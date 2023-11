Erinnerungen teilen für künftige Generationen - Wie geht es mit Zeitzeugenprojekt in Kempten weiter?

16 intensive Interviews in zwei Jahren haben Erinnerungen an Kempten während der NS-Zeit zutage gebracht. Wie es nun mit der Sammlung der Zeitzeugenberichte weitergeht.

15.11.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Was Oma und Opa getan haben, als die Nazis an der Macht waren? In vielen Familien sorgt diese Frage sicherlich für Diskussionen, manchmal sogar für Zerwürfnisse, wird aber auch totgeschwiegen. 16 Menschen mit Verbindung zu Kempten haben Historikerin Dr. Veronika Heilmannseder in den vergangenen zwei Jahren ihre Geschichte erzählt - Erinnerungen an die Bombardierung, an Zwangarbeiter oder an die Schulzeit in Nachkriegsjahren. Die Interviews habe sie geführt, ohne diese Erinnerungen zu bewerten, erzählt Heilmannseder. "Wir haben eine große Offenheit erlebt."

Zeitzeugen aus Kempten erinnern sich an schmerzhafte Erlebnisse

Vor zwei Jahren startete das Zeitzeugenprojekt, das das städtische Kulturamt und der Heimatverein tragen. Am Anfang stand der Gedanke "Fragt doch die alten Menschen, wie das damals war", sagt Kulturamtsleiter Martin Fink, und damit verbunden die Frage, inwiefern das Erkenntnisse liefern kann. Eins zu eins lasse sich die Geschichte aus den Erzählungen freilich nicht ableiten, erläutert Heilmannseder. Und doch liefern die Interviews Einblicke, wie Menschen Herrschaft und Verbrechen des NS-Regimes miterlebt haben.

Ihre Mutter habe davon erzählt, wie eine jüdische Frau damals vom Wochenmarkt vertrieben wurde, berichtete eine Zeitzeugin laut Heilmannseder. Eine andere Interviewpartnerin habe ihr anvertraut, wie sie den Tod der Schwester miterlebt hat, die aufgrund ihrer Behinderung durch die Nazis in der Heil- und Pflegeanstalt Kaufbeuren/Irsee ermordet wurde. Schmerzhafte Erinnerungen für viele Projektbeteiligte.

Auch Alt-OB Dr. Josef Höß erzählt von Erinnerungen an NS-Zeit

Mehrere Stunden habe sie oft für die Interviews bei Zeitzeuginnen und Zeitzeugen verbracht, erzählt Heilmannseder. Von neun Frauen und vier Männern entstanden bislang vier Video- und etliche Tonaufnahmen. Auch wenn die Sammlung der Interviews vorerst abgeschlossen ist, sei man weiter offen für Zeitzeugen, die sich melden, sagt Markus Naumann, Vorsitzender des Kemptener Heimatvereins. "Es gibt sicherlich noch den ein oder anderen, dessen Interview wir gerne aufnehmen möchten."

Oft sei Menschen gar nicht bewusst, dass ihre Erinnerungen spannend sind - auch für künftige Generationen. Besonders sei etwa das Gespräch mit Alt-OB Dr. Josef Höß gewesen, sagt Heilmannseder. 1931 geboren, erlebte er den Zweiten Weltkrieg als Kind auf dem Hof der Eltern mit, lebte in der Nachkriegszeit im Schülerheim Stella Maris und besuchte das Humanistische Gymnasium, zwischen 1970 und 1990 prägte er Kempten maßgeblich als Oberbürgermeister. Aus den Interviews haben sich laut Kulturamtsleiter Fink bereits Ansätze ergeben, über weitere Abschnitte der Stadtgeschichte zu sprechen.

Stadtgesellschaft diskutierte hitzig über Richard Knussert

Videoaufnahmen, Tonspuren und Transkripten sollen nun als Sammlung ins Stadtarchiv. Eine Ausstellung sei vorerst nicht geplant, sagt Fink. In Zukunft soll ein Abgleich der Zeitzeugen-Interviews mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen von Dr. Rouven Janneck (Institut für Zeitgeschichte München) zu Kempten während der NS-Zeit geschehen. Ein Beispiel wie sich diese Bereiche ergänzen, sei die Auseinandersetzung mit Richard Knussert. "Das haben wir als Kempten hitzig diskutiert", sagt Fink. Einerseits gebe es Erinnerungen aus der Nachkriegszeit an Knussert als tollen Lehrer; anderen Schülern sei er in Erinnerung, weil er Hitler als "Genie" beschrieb. Solche unterschiedlichen Erinnerungen schlössen sich nicht aus, sagt Fink. "Wichtig ist, dass es einen gesellschaftlichen Konsens gibt: Wir wollen uns mit der Geschichte differenziert auseinandersetzen."

Info: Beim bewegten Donnerstag am 23. November liefert Dr. Veronika Heilmannseder im Kempten-Museum Einblicke in ihre Arbeit. Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die ihre Erinnerungen teilen wollen, können sich beim Stadtarchiv unter 0831/25251735 melden.