K.-o.-Tropfen im Drink? 19-Jährige erstattet nach Club-Besuch in Kempten Anzeige

In einer Disco in Kempten wurden einer 19-jährigen Frau offenbar K.o.-Tropfen ins Getränk gemischt. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

07.03.2022 | Stand: 12:38 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag versetzte offenbar ein bislang Unbekannter den Drink einer 19-jährigen Frau mit Knockout-Tropfen, so die Polizei. Die junge Frau befand sich gemeinsam mit einem Freund in einer Kemptener Diskothek, als ihr gegen 2:30 Uhr schlagartig übel. Sie habe einen Kontrollverlust erlitten, so die Polizei in einer Mitteilungen.

KO-Tropfen in Disco in Kempten?

Der Freund brachte die 19-Jährige dann nach Hause. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter 0831/9909-2141 bei der Polizei Kempten zu melden.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei davor, Getränke unbeaufsichtigt stehen zu lassen. "Im Zweifelsfall ist das Geld für einen neuen Drink sicherlich gut angelegt!" heißt es in der Pressemeldung weiter.

