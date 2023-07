Zigarettenstummel auf dem Boden werden zum Problem in Kempten

In Kempten landen immer mehr Kippen statt im Müll auf dem Boden und bringen Schadstoffe auch ins Wasser. Schulklassen wollen auf das Problem aufmerksam machen.

09.07.2023 | Stand: 19:10 Uhr

Zigaretten sind nicht nur schlecht für die Gesundheit, achtlos weggeworfen werden sie auch zur Belastung für die Umwelt. Immer mehr werden die Zigarettenstummel auf dem Boden von Parks oder in der Fußgängerzone in Kempten zum Problem.

Auf die Folgen wollen nun mehrere Schulklassen von Wittelsbacher Schule, Robert-Schuman-Schule, Realschule an der Salzstraße und Allgäu Gymnasium aufmerksam machen. Sie beteiligen sich im Rahmen des „Future Up“-Projekts mit Allgäu GmbH, dem Verein Patron, dem Zweckverband für Abfallwirtschaft (ZAK) und der Stadt Kempten an einer Müllsammelaktion.

Kopfsteinpflaster müssen in Kempten mühevoll per Hand von Zigaretten gereinigt werden

Zwei Drittel der weltweit gerauchten Zigaretten landen laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) jährlich auf dem Boden. In Zahlen: etwa 340.000 bis 680.000 Tonnen. Weil sich in den Kippen Schadstoffe verbergen, die unter anderem gefährlich für Natur- und Tierwelt sein können, gilt es, diesen Kleinstmüll laut Mitteilung der Stadt fachgerecht zu entsorgen. Die Stadtverwaltung informiert: „Viele der Abfallbehältnisse, die in der Innenstadt und der gesamten Fußgängerzone aufgestellt sind, enthalten separate Aschenbecher, in denen Zigaretten ausgedrückt und entsorgt werden können. Dennoch landen die Kippen kaum in diesen Behältnissen, sondern auf dem Boden.“ Viele Bürgerinnen und Bürger sähen den kommunalen Reinigungsdienst als selbstverständlich. Doch landen die Kippen etwa im Kopfsteinpflaster sei „mühevolle Handarbeit erforderlich“.

Schwermetalle und aromatische Kohlenwasserstoffverbindungen – Zigaretten enthalten laut WHO 4000 toxische Stoffe, von denen mindestens 50 krebserregend sind. Die Stadt teilt mit: „Sie machen die kleinen Zigarettenreste zu Sondermüll, der keineswegs harmlos ist.“ Eine einzige Zigarette könne mit ihrem Mix aus Toxinen 40 bis 60 Liter Grundwasser verunreinigen, was sich etwa negativ auf das Pflanzenwachstum auswirke. Auch in Flüsse, Seen und letztlich Meere können Schadenstoffe auf diesem Weg gelangen.

Taschenaschenbecher sollen Abhilfe bei Kleinstmüll unterwegs schaffen

Bis zu 15 Jahre dauert es, bis eine weggeworfene Zigarettenkippe vollständig verrottet ist. Das liegt laut Mitteilung unter anderem am eingesetzten Filter, der als Plastikmüll gilt. Zigarettenstummel gehörten deshalb in den Restmüll. Für unterwegs rät die Stadt zum „Taschenaschenbecher“: In einer kleinen Dose kann Müll unterwegs gesammelt und später ordnungsgemäß entsorgt werden.

Wer Kippen auf den Boden wirft, muss in manchen Kommunen bis zu 250 Euro Bußgeld zahlen. „Allerdings müssen Übeltäter direkt vor Ort angetroffen werden. Dies ist aufgrund der Menge an Personen, zum Beispiel in der Kemptener Fußgängerzone sowie weiterer Tätigkeiten des Kemptener Ordnungsdienst, nur schwer zu erfassen“, schreibt die Stadtverwaltung. (lw)

Info: Die Schulklassen zeigen am Samstag, 15. Juli, 9 bis 14 Uhr, die Ergebnisse der Müllsammelaktion auf dem Residenzplatz. Der „Future Up“-Markt ist Teil der Allgäu Clean Up Days.