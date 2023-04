Spuren eines Lebens - Was bleibt, wenn ein Mensch stirbt

Wenn ein Mensch stirbt, hinterlässt er Erinnerungen. Aber da bleiben auch viele Dinge. Was tun? Zu Besuch bei einer Haushaltsauflösung.

18.04.2023 | Stand: 15:21 Uhr

Braune, weiße, schwarze Handtaschen hängen an der Garderobe. Vielleicht nahm die Frau, die hier bis vor Kurzem wohnte, sie zum Einkaufen, in die Kirche oder zum Restaurantbesuch mit. Ihre Brillen, mit und ohne gefärbten Gläsern, liegen aufgereiht in einer Schublade. Die Frau, die sie trug, ist mit fast 90 Jahren gestorben. Bei den Menschen, die sie kannten, hinterlässt sie Erinnerungen. Da sind aber auch die vielen Dinge – Kleidung, Möbel, Geschirr, Bücher, die Nähmaschine, die Schallplatten –, die sie zurücklässt. Und jeder einzelne Gegenstand erzählt von ihrem Leben.

