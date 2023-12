Zu viele Schüler, zu wenig Platz: Grundschule Hegge soll in Rekordzeit erweitert werden

Nicht nur die Kita, auch die Schule in Hegge ist zu klein geworden. Schon im nächsten Schuljahr braucht es Platz für eine Klasse mehr. Die Lösung: Holzmodulbau.

05.12.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Dass für die Schüler und Schülerinnen der Grundschule in Hegge eine Übergangslösung gefunden werden muss, so lange die neue Kita nicht gebaut ist, steht schon länger fest. Denn derzeit sind Hort- und Krippengruppen im Schulgebäude untergebracht. Diese können erst umziehen, wenn die neue Kita fertiggestellt ist. Doch nun hat sich herausgestellt, dass die Grundschule generell zu klein ist. Laut Prognose werden in den nächsten Jahren acht Klassenräume gebraucht. Aktuell gibt es sechs.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.