Zum 100. Geburtstag: Mit Kartenspiel, Lesen und Rätsel hält sich Gabriele Nocker fit

Die Kemptenerin Gabriele Nocker genießt ihr Leben. Sie erinnert sich gern an ihre Jugend und das elterliche Geschäft. Sie war nur einmal im Urlaub.

06.02.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Am 6. Februar 1922 kam Gabriele Nocker (geborene Ostheimer) in der Bäckerstraße auf die Welt und wohnte seit 1925 in der Sängerstraße 7 - nur wenige Meter entfernt von Emmi Fischl (geborene Hauser) in der Fürstenstraße (den Artikel über Emmi Fischl und ihren 100. Geburtstag finden Sie hier). Trotzdem haben sie sich nie kennengelernt. Die eine ging in die Wittelsbacherschule, die andere in die Fürstenschule. Nocker wechselte ins Internat, Fischl floh vor dem NS-System in die USA. Beide heirateten und feiern nun mit ihren Familien ihren 100. Geburtstag. Fischl in Florida und Nocker im Stadtteil Thingers.