Zum Abschied erhält Sozialbau-Chef Herbert Singer gleich zwei Auszeichnungen

Nach 25 Jahren verlässt Herbert Singer die Sozialbau. Er erhält reichlich Lob - und zudem zwei besondere Ehrungen.

29.10.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Er war 25 Jahre lang das Gesicht der Sozialbau, jetzt hat die Stadt Geschäftsführer Herbert Singer feierlich in den Ruhestand verabschiedet. Als Dank für sein "herausragendes Wirken" verlieh Kemptens Oberbürgermeister Thomas Kiechle ihm die Rathausmedaille in Gold. Das war aber nicht die einzige Ehrung für Singer: Hans Maier, Vorsitzender des Verbands bayerischer Wohnungsunternehmen, überreichte ihm den Ehrenring des Verbands. Das könnte Sie auch interessieren: Sozialbau-Chef Herbert Singer im interview: "Die Menschen sind überfordert"

Herbert Singer: "Das war eine großartige Mannschaftsleistung"

Maier bezeichnete Singer als "Unternehmer mit Mut", die Sozialbau sei unter den Wohnungsgesellschaften in Deutschland ein Vorzeigeunternehmen. Kiechle beschrieb den 63-Jährigen als Beobachter mit scharfem Verstand und mit Macherqualitäten. Der OB lobte die "hohe Professionalität" Singers, dessen herausragendes Engagement und Zeiteinsatz: "Sie haben einen ganz wesentlichen und bedeutenden Beitrag geleistet für die Wohnungswirtschaft und waren ein wichtiger Akteur für die positive Entwicklung unserer Stadt."

Kiechle erinnerte zudem an allerhand Projekte, die die Sozialbau unter der Führung von Singer umgesetzte hat: die Jakobswiese, das Schwanen-Gelände, die Sheddachhalle, der Hangar für den Rettungshubschrauber Christoph 17, das erste Holz-Hochaus in Schwaben und einige mehr. Daran, dass Thingers heute ein Stadtteil ist, in dem es sich gut gut leben lasse, habe die Sozialbau einen ganz wesentlichen Anteil. Daneben habe die städtische Tochter ihre eigenen Wohnungen sukzessive saniert, als Dienstleister die anderer betreut und dabei vorbildlich gewirtschaft.

"Bei den überbordenden Komplimenten und dem Lob bin ich etwas überfordert", sagte Singer. Er habe zudem gedacht, dass es Rathausmedaille und Ehrenring für ehrenamtliche Tätigkeiten gibt. "Und nicht dann, wenn man seine Aufgabe ordentlich macht." Das Lob stehe ihm überdies nicht alleine zu, sondern dem ganzen Sozialbau-Team: "Das war eine großartige Mannschaftsleistung und nicht allein mein Verdienst."

Zum Abschluss zitiert Herbert Singer Goethe

Sein Credo vom ersten Tag an sei gewesen: Sozial handeln kann nur der wirtschaftlich Starke. Nur dann sei es möglich, eine Durchschnittsmiete von 6,15 Euro anzubieten. Der scheidende Sozialbau-Chef stimmte aber auch nachdenkliche Töne an, da er sich um die Zukunft in der Wohnbaubranche sorgt. "Die Subventionitis muss zurückgehen", forderte er. Bauen müsse wieder günstiger werden. Neue Wohnungen seien dringend nötig.

Ein Satz, der ihn in seinem Arbeitsleben stets motiviert habe, stammt aus der Feder Goethes: "Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Schönes bauen." Ein Satz, der Herbert Singers Nachfolger Thomas Heubuch und Martin Langenmaier als Stellvertreter womöglich in der Zukunft nun ebenfalls motivieren wird.