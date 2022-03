Zum Weltwassertag: Dem Grundwasser auf der Spur

Zum Tag des Wassers hat die Allgäuer Fachbehörde ein Heft für Kinder herausgebracht. Lesenswert ist die Broschüre auch für Erwachsene.

Der Weltwassertag am Dienstag, 22. März, erinnert alljährlich an die große Bedeutung des Wassers weltweit und macht auf die Vorzüge und Herausforderungen rund um dieses Element aufmerksam. In diesem Jahr steht er unter dem Motto „Unser Grundwasser: der unsichtbare Schatz“.

Das Thema ist auch im sonst so niederschlagsreichen Allgäu aktuell: Seit Jahren sinken in der Region die Grundwasserstände. In den vergangenen heißen Sommern seit der Jahrtausendwende zum Teil besorgniserregend.

Auf eine spannende Reise mit einem Tropfen

Der Thementag ist ein Ergebnis der Weltkonferenz „Umwelt und Entwicklung“ 1992 in Rio de Janeiro und wird seit 1993 aufgrund einer Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen jährlich am 22. März begangen. Das Kemptener Wasserwirtschaftsamt hat zum Aktionstag mit Unterstützung der Regierung von Schwaben eine Broschüre für Schüler und Schülerinnen herausgebracht. Titel: „Dem Grundwasser auf der Spur“. Auf 27 Seiten werden die jungen Lesenden eingeladen, der „spannenden Reise mit dem Wassertropfen Lea in die Welt des Grundwassers“ zu folgen.

Rätsel, Spiele Experimente sind im Heft enthalten

Angelika Babl hat die Texte geschrieben, Rätsel und Spiele konzipiert. Der auch als Umweltpädagogin tätigen Ingenieurin ist klar: „Kinder sollen sich spielerisch mit solchen Themen auseinandersetzen.“ Und so enthält das Heft Spiele, Rätsel und Anleitungen für interessante Experimente. Auf diese Weise wolle sie bei Kindern das Interesse für das wichtige Thema wecken, erläutert die 45-Jährige, beim Wasserwirtschaftsamt Sachgebietsleiterin für Hydrogeologie und Bodenkunde.

Wichtig sei es, interaktiv zu agieren, die Kinder also zum Mitmachen anzuregen. Wobei auch Erwachsene – also beispielsweise Eltern oder Lehrer – bei der Lektüre der Broschüre oder beim Experimentieren noch einiges erfahren können. Beispielsweise, wie wichtig ein gesunder Boden als Filter für das Grundwasser ist. Oder wie man Wasser sparen kann.

Erhältlich ist die Broschüre kostenlos beim Wasserwirtschaftsamt:

poststelle@wwa-ke.bayern.de

