Zur Debatte um den Verkehr in der Kemptener Innenstadt: Autofrei heißt nicht erfolglos

Schon einmal war in Kempten der Aufschrei groß, als es um die Umgestaltung einer Straße zur Fußgängerzone ging. Die Sorgen waren unberechtigt. Ein Kommentar.

15.07.2022 | Stand: 05:29 Uhr

Als die Stadt im Jahr 1970 die Autos aus der Fischerstraße verbannte, war der Aufschrei in der Geschäftswelt groß. Einzelhändler fürchteten, dass ihnen die Kundinnen und Kunden ausbleiben, weil diese nicht mehr vor der Tür parken können. Das Gegenteil ist eingetreten.

In der Vergangenheit haben die Kemptener Lokalpolitiker weitischtig gehandelt

Die Fischerstraße gilt in Kempten als beste Lage für Geschäfte. Man muss also gar nicht erst in andere Städte blicken, um festzustellen: Autofreie Bereiche führen nicht zwangsläufig dazu, dass die Läden leer bleiben. Vielmehr locken sie die Menschen, durch Geschäfte zu bummeln und in Cafés zu verweilen.

Mit der Entscheidung, die Fischerstraße zur ersten Fußgängerzone Schwabens umzubauen, haben die damaligen Lokalpolitiker weitsichtig gehandelt. Nun sind ihre Nachfolgerinnen und Nachfolger gefragt, zukunftsweisend zu entscheiden.