Diskussion über PV-Anlagen in Kempten: Die Meinung der Experten muss eine Rolle spielen

Dass der Klimaschutzbeirat keine Empfehlung zu PV-Freiflächenanlagen in Kempten aussprechen soll, ist nicht nachvollziehbar, findet unsere Autorin.

03.12.2023 | Stand: 15:41 Uhr

Bislang verlaufen die Diskussionen über PV-Freiflächen-Anlagen in Kempten hinter verschlossenen Türen, Inhalte des Leitfadens bleiben der Öffentlichkeit verborgen. Im Planungs- und Bauausschuss sollte das Thema erstmals öffentlich beraten werden, wurde dann aber wieder von der Tagesordnung gestrichen. Warum? Die Meinungsbildung in den Stadtratsfraktionen sei noch nicht abgeschlossen, sagt Klimaschutzmanager Thomas Weiß auf Anfrage unserer Redaktion. So lautet auch die Begründung, warum der Klimaschutzbeirat zu dem Thema eigentlich keine Empfehlung aussprechen sollte. Das ist schwer nachzuvollziehen.

Ist der Klimaschutzbeirat denn nicht gerade dazu da, um dem Kemptener Stadtrat beim Abwägungsprozess zu helfen?

Ist ein solches Gremium, dem bewusst auch Experten angehören, nicht gerade dazu da, bei der Entscheidungfindung zu helfen? Damit die Stadträtinnen und Stadträte fachlichen Input erhalten und diesen in ihren Abwägungsprozess einfließen lassen können? Insbesondere bei einem Thema, das in der Gesellschaft kontrovers diskutiert wird?

Nach einer längeren Diskussion, die sich auch um Formal-Rechtliches drehte, fand der Klimaschutzbeirat schließlich eine Lösung: die Mehrheitsmeinung des Gremiums am Ende des Protokolls zusammenzufassen. Nun kann man nur hoffen, dass die Stadträtinnen und Stadträte sich das auch durchlesen. Und dass die Verwaltung die Einschätzung des Klimabeirats vorträgt, wenn es im Stadtrat um den Umgang mit Freiflächen-PV-Anlagen in Kempten geht. Auch wenn das Ergebnis womöglich nicht allen gefällt. Zumindest entstand dieser Eindruck im Klimaschutzbeirat.