Zusätzliche Begleitung auf dem „Kemptener Weg“

Fachkraft soll innerhalb der Verwaltung die Zusammenarbeit mit der Jugendkommission koordinieren. Von allen Seiten kommt Anerkennung für die motivierte Truppe.

25.01.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Das Sprachrohr für junge Leute will die Jugendkommission sein. Jugendliche, Vertrauenslehrer und Vertreter aus der offenen sowie verbandlichen Jugendarbeit bilden das Gremium. Im Jugendhilfeausschuss gab es zuletzt hohe Anerkennung für das Engagement der Mitwirkenden, die jede Menge Freizeit in ihre Aktivitäten stecken. Zusätzliche Unterstützung soll im Amt für Jugendarbeit etabliert werden.

Der sogenannte „Kemptener Weg der Beteiligung“ habe mittlerweile bundesweit Beachtung gefunden, sagte Jugendpflegerin Alina Scheidler. Anders als in Jugendparlamenten soll ein Einstieg in Themen ohne besondere Hürden möglich sein und vor allem über Internet-Plattformen eine große Reichweite unter den Heranwachsenden entstehen. Jugendzentren und Schulen sind Anlaufstellen für die ersten Infos. Auch der Bayerische Jugendring führe das Modell in seiner best-practice-Liste.

„Wir holen uns die Iller zurück“ ist das erste Projekt der Gruppe überschrieben, Es zielt ab auf eine konfliktfreie Nutzung von Flächen entlang des Flusses. In der Vergangenheit waren etwa Schulschlussfeiern im Bereich des Illerstadions immer wieder aus dem Ruder gelaufen bis hin zu Auseinandersetzungen mit der Polizei.

Als Schnittstelle zur Politik die Ideen transportieren

Als Mediatoren zwischen Politik und Jugend sehen sich Sergen Berkyürek und Johannes Grotz, Gründungsmitglieder der Kommission, die vergangenes Jahr ihre Arbeit aufnahm. „Als Schnittstelle die Barrieren überwinden, Ideen der Jugend in die Politik einbringen“, formulierten sie ihre Aufgabe. Ein Imagefilm ist bereits entstanden. „Die Gruppe ist ein gutes Team geworden“, sagte Vorsitzender Dominik Tartler (Future for Kempten).

Die digitale Beteiligung soll 2022 ausgebaut werden. Dazu hat Barbara Hösle als Koordinatorin ein Wirkungsmodell zur Begleitung und Auswertung entwickelt. Bei persönlichen Sprechstunden in den Jugendzentren sowie in den Stadtteilen sollen die Anlaufstellen bekannter werden. Fachliche Begleitung sei unerlässlich, um alle Säulen des Projekts miteinander zu verzahnen.

Bindeglied zwischen den Kemptener Ämtern

Dabei gehe es darum, sämtliche Fragestellungen und Bedarfe seitens der jungen Bürgerinnen und Bürger zu erfassen. Gleichzeitig gelte es, ein Bindeglied zu schaffen zwischen dem Amt für Jugendarbeit und den Fachämtern.

In anderen Städten fungierten diese Kräfte meist unter dem Titel „Beauftragter für Jugendbeteiligung“. Eine Vollzeitstelle ließe sich damit auslasten. In Anbetracht der angespannten Haushaltssituation soll zunächst eine halbe Stelle entstehen. Der Bayerische Jugendring habe bereits bewilligt, zwölf Wochenstunden zu finanzieren.

Die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses empfahlen in ihrem Gutachten einstimmig, die zusätzliche halbe Stelle beim Amt für Jugendarbeit einzurichten.