Zusätzliche Angebote in Kempten? Sport als sozialer Schmierstoff

Radeln und Laufen stehen bei Einheimischen wie Gästen am höchsten im Kurs. Mit zusätzlichen Angeboten könnten in allen Jahreszeiten Anreize geschaffen werden.

24.07.2023 | Stand: 11:43 Uhr

Sport und Tourismus sind eng verwoben. Bewegung und Training wollen die Menschen im Urlaub genauso wie zuhause. Prof. Guido Sommer betrachtet Sport zudem als „sozialen Schmierstoff“. Seine Ideen stellte er im Beirat für Tourismus vor.

Radfahren und Laufsportarten sind einer Studie zufolge die beliebtesten Formen des Breitensports, gefolgt von Fitnessprogrammen. Sommer leitet das Institut für Nachhaltige und Innovative Tourismusentwicklung (INIT) an der Hochschule Kempten. Seine Gedanken fußen auf dem Sportplan, der 2022 erstellt wurde.

Fahrrad- und Laufwege auszubauen, ist der wichtigste Punkt einer möglichen Agenda. Zwei Drittel der Frauen und Männer organisierten ihr Sportprogramm möglichst selbst und in der Natur. Zusätzliche Anreize ließen sich schaffen. Sommer denkt an beleuchtete Wege etwa entlang der Iller. Die wären besonders für Frauen in der dunklen Jahreszeit attraktiv und für Radlerinnen wie Läufer zu nutzen.

Sport-Angebote in Kempten: Was könnten Einheimischen und Touristen nutzen?

Nicht zu unterschätzen sei die integrierende Wirkung des Sports. „Flüchtlinge finden bisher eigentlich nicht statt im Entwicklungsplan.“ Dazu müsse man sich auch der Herausforderung in der Kommunikation stellen. Nichtkommerzielle Angebote gehörten auf der Homepage der Stadt verankert.

Radeln genießt nach wie vor die größte Beliebtheit bei den Freizeitsportlern. Der weitere Ausbau von Strecken sei gefragt, insbesondere bei den Aus- und Einfahrten ins Umland. Zudem ließen sich Strecken und Orte an bestimmten Tagen als fixe Treffpunkt für Gruppen installieren.

Sommer verwies auch auf digitale Möglichkeiten zur Tourenplanung wie beispielsweise die Apps von Komoot oder Outdooractive. Mountainbiker seien eine wichtige Zielgruppe. Die Zusammenarbeit mit dem Alpenverein und dem Angebot Bergbus ließe sich ausbauen – wieder eine Möglichkeit, Interessierte zusammenzubringen.

Vorschläge zu zusätzlichen Sport-Angeboten in Kempten fallen im Beirat auf fruchtbaren Boden

Eine Strecke mit Tracking, also der Datenübertragung zu Zeiten und Streckenlänge, könnte ambitionierte Läuferinnen und Läufer anspornen. Beim Hamburger „Alster-Running“ beispielsweise gibt es eine Chip-Zeitmessung auf der beliebten Laufstrecke.

Weg von der Metropole, rein ins Ländliche: Angelehnt an populäre Feste auf den Dörfern könnten Stadtmeisterschaften für Publikum und Aktive ein Magnet sein. Sommer denkt an Mehrkämpfe für Frauen und Männer.

Nicht nur beim Vorsitzenden Joachim Saukel, selbst ein Laufsport-Begeisterter, fielen die Ideen auf fruchtbaren Boden. Auch Fitnessangebote in den Parks würden den Beiräten gefallen. Skeptisch bleiben sie gegenüber einer stehenden Welle für Surfer. Die Iller sei dafür zu unberechenbar. Bereits in Vorbereitung seien dagegen Sportboxen, an denen sich Sportler per App einloggen, und Bälle, Tischtennisschläger oder Hanteln ausleihen können.

