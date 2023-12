Zusätzliche Aufgaben, mehr Personal, höhere Kosten

Die Stadt Kempten beschäftigt fast 1300 Frauen und Männer. Kräfte zu gewinnen, ist in vielen Bereichen schwierig. Und immer wieder kommen neue Aufgaben hinzu.

02.12.2023 | Stand: 11:30 Uhr

„Dein Arbeitsplatz. Die ganze Stadt“ - dieser Slogan ist zurzeit auf Plakaten, Bussen und in den sozialen Medien zu sehen. Die Verwaltung wirbt um neue Kräfte und setzt dafür eigene Mitarbeitende ins Bild. Personal zu gewinnen, ist im öffentlichen Dienst nicht einfacher als im Handel, bei Dienstleistern oder in der Industrie. Gleichzeitig sind Angestellte, Beamte und Azubis ein Kostenfaktor, der in allen Kommunen unaufhörlich anwächst. In Kempten rechnen die Verantwortlichen für 2024 um einen Anstieg von zehn Prozent auf 78 Millionen Euro.

