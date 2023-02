Geld für Freilichtspiele Altusried und Märchensommer Kempten

Freistaat fördert die durch Corona gebeutelte Altusrieder Freilichtbühne. Zuschüsse gibt es auch für den Märchensommer Allgäu auf der Burghalde in Kempten.

Unverhoffter Geldsegen für die Kultur in Altusried und Kempten: Im Rahmen der Fraktionsinitiativen für den Haushalt 2023 fördern die Regierungsfraktionen im Bayerischen Landtag, CSU und Freie Wähler, auch die Altusrieder Freilichtspiele, den Märchensommer in Kempten und einen Erinnerungsweg in Kempten. Dies teilten die Fraktionschefs und Kemptener Stadträte Thomas Kreuzer (CSU) und Alexander Hold (Freie Wähler) mit. Insgesamt sind im bayerischen Haushalt 2023 70 Millionen Euro vorgesehen für ganz unterschiedliche Projekte.

Altusrieder Freilichtspiel: Für die Einnahmeausfälle in den beiden Corona-Jahren 2020 und 2021 erhält die Allgäuer Freilichtbühne Altusried gGmbH 400.000 Euro. Das lässt Geschäftsführer Sebastian Heerwart durchatmen. „Das Geld tut uns richtig gut“, sagt der 43-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion. Denn bei den Corona-Hilfen fiel die Freilichtbühnen-Gesellschaft durch alle Raster hindurch. Es gab keine finanzielle Unterstützung, weil die Gemeinde Altusried alleinige Gesellschafterin ist. Auch andere Kulturfördertöpfe konnten nicht angezapft werden, berichtet Heerwart. Durch den Neubau der 2500 Zuschauer fassenden Tribüne mit freitragendem Holzdach 1999 schiebt die Freilichtbühnen-Gesellschaft immer noch einen Schuldenberg vor sich her. Die Kosten beliefen sich damals auf umgerechnet 6,8 Millionen Euro, so Heerwart. 2020 hatte die Freilichtbühnen-Gesellschaft noch über zwei Millionen Euro Schulden. Durch das gute Freilichtspieljahr 2019, bei dem „Artus!“ gezeigt wurde, konnten die Altusrieder ein sattes finanzielles Polster erwirtschaften, mit dem es möglich war, die Tilgungen in den spielfreien Corona-Jahren 2020 und 2021 zu leisten. „Das Polster ist nun aber aufgebraucht“, sagt Heerwart. Hinzu kam, dass im vergangenen Sommer das Freilichtspiel „Schiller & der Bayerische Hiasl: Wir Räuber“ nicht zündete: Nur 27.000 Zuschauerinnen bedeuteten eine Auslastung von etwa 40 Prozent und ein Minus von 150.000 Euro. Dennoch sei es möglich gewesen, den Schuldenberg auf 1,6 Millionen Euro zu reduzieren, erklärt Heerwart. Die staatliche Förderung angestoßen hatte Helga Herb, seit 2008 Vorsitzende des Verwaltungsbeirats der Freilichtbühnen-Gesellschaft. „Wir waren auf einem guten Weg – bis Corona kam“, sagt sie. Seit knapp 27 Jahren sitzt Herb für die Freien Wähler im Altusrieder Gemeinderat. Als sie ihrem Parteikollegen Alexander Hold, der auch Vizepräsident des bayerischen Landtags ist, von den Nöten der Freilichtbühne berichtete, machte der sich für eine Förderung stark. „Es ist beachtlich, welche Theaterkultur die Altusrieder über die Jahre geschaffen haben“, sagt Hold im Gespräch mit unserer Redaktion. Mit dem staatlichen Zuschuss sei nun der Betrieb gesichert. „Die Verantwortlichen der traditionsreichen Freilichtspiele können zuversichtlich in die nächste Spielzeit gehen.“ Vom 8. Juli bis 6. August führen die Freilichtspieler das Familienstück „Ronja Räubertochter“ auf. Über 8000 Tickets sind bereits verkauft.

Beim Märchensommer Allgäu auf der Kemptener Burghalde ist das Publikum bei schönem Wetter der Sonne ausgesetzt (hier eine Szene aus „Aladin und die Wunderlampe“ von 2021). Bild: Ralf Lienert

Märchensommer/Burghalde: Ich kann unser Glück gar nicht in Worte fassen“, sagt Kemptens Theaterdirektorin Silvia Armbruster. 80.000 Euro Zuschuss erhält sie für den Märchensommer Allgäu. Das Geld kann sie gut gebrauchen für Bühnenbild, Technik und Ausstattung. „Die Preise für jegliches Material, das wir für Bühnen- und Kostümbild brauchen, sind so gestiegen, dass auch der Besucherzuwachs die immensen Kosten nicht decken konnte“, sagt die Theaterchefin. 2022 sahen 10.000 kleine und große Gäste das Märchen mit Musik „Peter Pan und Tinkerbell“ unter freiem Himmel. „Bei sehr heißen Temperaturen waren die Sonnenplätze auf der Burghalde oft eine Herausforderung für die Familien“, sagt Silvia Armbruster. Sie verlegte deshalb den Beginn auf den späten Nachmittag. Ein weiterer staatlicher Zuschuss in Höhe von 80.000 Euro freut sie besonders, denn der ist speziell für eine Beschattung auf der Burghalde gedacht. „Ein Sonnensegel über die ganze Zuschauertribüne mit einer gewissen Spannhöhe für die Sichtlinien mit wetterfester Verankerung für 1500 Menschen wäre komplett außerhalb unserer finanziellen Möglichkeiten“, sagt sie. Vom 13. Juli bis 20. August gibt es auf der Freilichtbühne „Die kleine Meerjungfrau“ zu sehen.

Rundweg Erinnerungskultur: Das Kulturamt plant wie berichtet für 100.000 Euro einen Erinnerungsweg zum Thema „NS-Zeit in Kempten“. Dafür hatte Leiter Martin Fink vom Stadtrat grünes Licht erhalten. Im Haushalt 2023 wurden für den Start 25.000 Euro bereitgestellt. Nun wird dieses Projekt durch die staatliche Förderinitiative mit 75.000 Euro zusätzlich unterstützt. „Jetzt können wir sofort loslegen und Gas geben“, sagt Martin Fink freudestrahlend. Angelehnt an die erfolgreiche Stadtführung „Es geschah genau hier“ sollen an markanten Punkten in der Stadt – etwa an Allgäu-Halle, Rathaus, Spinnerei- und Weberei – Info-Stelen errichtet werden, die die Nazi-Zeit thematisieren.