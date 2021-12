Zwei Klassentreffen und ein Mordfall

Ehemalige Schüler des Allgäu-Gymnasiums in Kempten und der Schule Steufzgen kommen wieder zusammen. Ein Schicksal hat sie in den 80ern besonders bewegt.

05.12.2021 | Stand: 11:40 Uhr

Klassentreffen sind in Zeiten der Corona-Pandemie nicht einfach zu organisieren und müssen wiederholt verschoben werden. Mit einem Jahr Verzögerung trafen sich jetzt über 60 Schüler der ehemaligen Schule Steufzgen und erinnerten sich an ihre Klassenzimmer neben dem Isny-Bähnle. Der Abschlussjahrgang 1970 des Kemptener Allgäu-Gymnasiums wollte sich ebenfalls schon vor einem Jahr treffen. „Dann feiern wir einfach 50+1“, sagte Organisator Hannes Durst jetzt beim Treffen vor der Schule. Dort erinnerte sich die Gruppe an eine Mitschülerin, die vor 40 Jahren während ihrer Hochzeitsreise in Nepal ermordet wurde.

Der Tod einer Mitschülerin beschäftigte den Jahrgang 1981

Peter Demmler aus Füssen hat noch Zeitungsartikel über den Fall: Die ehemalige Mitschülerin hatte nach dem Abitur Lehramt studiert und war als Französisch- und Sportlehrerin an das Allgäu-Gymnasium zurückgekehrt. Nach ihrer Hochzeit am Niedersonthofener See war die damals 30-jährige Bergsportlerin mit ihrem Mann nach Nepal gereist. Im Mai 1981 wurden die Leichen der beiden im Charap nördlich des Dhaulagiri-Massivs entdeckt.

Die 18 Absolventen der Klasse 13c scheinen eine aufmüpfige Gemeinschaft gewesen zu sein. Zu Beginn des Schuljahres 1969 war das AG von der Salzstraße ins Haubenschloß umgezogen. Am 1. Oktober folgte die Einweihung. Den Festgästen drückten die Schüler Flugblätter in die Hand, auf denen sie über rutschige Treppen, düstere Zimmer und mangelnde Schalldämmung berichteten. Die Klasse beklagte: „Leider stellt also der Staat nicht genügend Mittel, um eine vernünftige Schule zu bauen.“ Sie prangerten auch die Kosten für den Neubau an: „Für die Brunnenplastik bezahlten sie 35.000 Mark. Das Ergebnis: nervenaufreibendes Plätschern.“

Ehemalige Kemptener Schüler erzählen von Musikwettbewerb und Abschlussfahrt

„Wir haben als Abi-Streich den Brunnen mit Kaliumpermanganat gefüllt“, sagte Hans Roth. Wolfgang Abt, späterer Bürgermeister von Missen-Wilhams, erzählte von der Abschlussfahrt nach Eppan mit Kunsterzieher Udo Scholz. Im Jahresbericht 1970 wurde ausführlich von der weinseligen Fahrt berichtet. Peter Wilfert erzählte stolz über einen Musikwettbewerb: „Den haben wir mit der AG-Beat-Band, den Hitchhikers, gewonnen.“

Über 60 ehemalige Steufzger Schüler trafen sich im Hotel Waldhorn. Auf Einladung von Finni und Helmut Weber kamen die Gäste bis aus Ulm und der Schweiz: „Das waren 40 Jahrgänge und damit wahrhaft eine tolle Zeitreise.“ Die älteste Teilnehmerin war übrigens Berta Albrecht mit 95 Jahren, der jüngste Gast war Jahrgang 1966. Die Schule war nach der Gebietsreform 1972 abgebrochen worden. „Einzig die Schullinde von 1890 steht noch im Hof der Allgäuer Werkstätten“, sagt Weber.

Lesen Sie auch

"Pockengesicht" tötete Au-pair-Mädchen aus Kempten: Das erzählen Mitschülerinnen und Lehrerinnen über die junge Frau Gewissheit weckt schmerzliche Erinnerungen

In seinem Vortrag erinnerte Weber an die erste Schule, die von 1770 bis 1859 im Haus Steufzgen Nr. 8 eingerichtet war. 1859 wurde eine neue Schule unweit der Bahnlinie Kempten-Isny gebaut.

„Bis zu 90 Schüler, auf sieben Jahrgänge verteilt, drückten die Schulbank“, sagt Weber. Er hält die Erinnerung an den Stadtteil im Kemptener Westen mit inzwischen drei Büchern wach. Nach dem Tod von Silvester Kugler organisiert er die Steufzger Klassentreffen: „Wir treffen uns künftig immer am dritten Samstag im Oktober um 14 Uhr im Waldhorn.“

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Kempten informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Kempten".