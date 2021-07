Im Baugebiet Mühlbachblick sollen Bauplätze entstehen. Das hat die Gemeinde Oy-Mittelberg beschlossen. Ein Zweitwohnungsbesitzer will das Projekt verhindern.

08.07.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Was sich einige dringend wünschen, stört andere: Bauplätze. So ist es zumindest in Oy-Mittelberg. Dort klagt jetzt ein Zweitwohnungsbesitzer gegen einen Bebauungsplan, der unter anderem das Baugebiet Mühlbachblick umfasst. Als „nicht ganz alltäglich“ beschreibt Bürgermeister Theo Haslach diesen Tagesordnungspunkt in der jüngsten Sitzung.