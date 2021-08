Kemptener Äbte fahren mit gemischten Gefühlen nach Belgien

Vor einem Jahr verlor das Abt-Team die DTM-Meisterschaft in Zolder. Warum es dennoch Kelvin van der Lindes Lieblingsstrecke ist.

06.08.2021 | Stand: 12:30 Uhr

Das Allgäuer Rennsportteam Abt Sportsline reist mit gemischten Gefühlen zum dritten Wochenende der DTM 2021 ins belgische Zolder. Der Mannschaft um Hans-Jürgen Abt und Thomas Biermaier gelang 2002 ein Doppelsieg mit den Fahrern Laurent Aiello und Christian Abt. Vor einem Jahr verlor Abt-Fahrer Nico Müller dort seine Tabellenführung an den späteren Champion René Rast.

Zolder war schon immer eine Hochburg für Motorsport-Fans, sowohl aus den Benelux-Staaten als auch aus Deutschland. Von Aachen sind es gerade einmal 70 Kilometer bis zur Rennstrecke. Wie schon zuletzt auf dem Lausitzring sind auch in Zolder Zuschauer zugelassen.

Abt-Sportdirektor Biermaier war erst in Belgien: „Wir haben einen Tag in Zolder getestet. Das war sehr hilfreich. Wir haben schon tolle Ergebnisse in Zolder erzielt, vor einem Jahr haben wir in Zolder jedoch die Meisterschaft verloren. Dass wir mit Kelvin van der Linde aktuell die Meisterschaft anführen, ist schön, aber wir schauen nicht auf die Punktestände. Die Saison hat gerade erst angefangen.“

Lieblingsstrecke von Kelvin van der Linde

Kelvin van der Linde freut sich als Tabellenführer: „Zolder ist im Kalender der DTM meine Lieblingsstrecke, deswegen freue ich mich extrem auf das Wochenende. Die Strecke passt auch gut zu unserem Abt Audi R8 LMS. Eigentlich passt alles gut zusammen für Zolder. Nach zwei starken Wochenenden in Monza und auf dem Lausitzring haben wir viel Motivation. Wir freuen uns auf weitere Punkte für die Meisterschaft und viele coole Battles.“

Mike Rockenfeller kennt die Strecke aus der DTM gut: „Sie ist sehr technisch. Überholen ist extrem schwer. Deswegen muss auch dort wieder die Qualifying-Performance stimmen. Auch das Wetter kann in Belgien verrücktspielen.“

Beim Saisonrennen Nummer fünf will DTM-Neuling Sophia Flörsch endlich zeigen, was sie drauf hat. Biermaier sieht bei ihr einen Aufwärtstrend: „Wir sind happy mit ihrer bisherigen Leistung. In der Qualifikation am Samstag war sie in der Lausitz nur sieben Zehntelsekunden hinter der Spitze. Sie wird sich Schritt für Schritt weiterentwickeln und ihren Weg machen.“

Sophia Flörsch will in Zolder angreifen

Die Münchnerin war noch nie in Zolder: „Ich bin im Simulator gefahren, um mich möglichst gut vorzubereiten. Wir sind in der DTM in den freien Trainings von den Reifen her ja ziemlich limitiert. Wir werden versuchen, die beste Strategie zu finden und trotzdem so viele Kilometer wie möglich zu fahren.“

Zwei Wochen nach Zolder muss die 20-Jährige in der DTM pausieren. Markus Winkelhock (41) wird für das Team Abt Sportsline am 21. und 22. August die beiden DTM-Rennen auf dem Nürburgring bestreiten. Der Schwabe übernimmt in der Eifel den Audi R8 LMS von Flörsch, die am selben Wochenende beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans startet.

Inzwischen ist auch klar: Das Saisonfinale findet Anfang Oktober in Nürnberg statt. Biermaier sagt: „Natürlich freuen wir uns auf das Rennen am Norisring. Das ist auch das Heimrennen von Abt Sportsline. Ein großartiger Ort mit großartigen Erinnerungen. 2002 haben wir mit Laurent Aiello als Privatteam nach hartem Kampf gegen Bernd Schneider gewonnen.“

