Kemptener Rapper serviert mit europäischer Band "Espresso esperanto"

Die Gruppe „La Cafetera Roja“ feiert auf ihrem neuen Album lustvoll und vielsprachig das Leben. Großen Anteil daran hat der Kemptener Rapper Anton Dirnberger.

30.04.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Sie singen englisch (natürlich!), rutschen plötzlich ins Spanische, Französische, Deutsche, und ihr Sound fährt in die Beine. Stillhalten ist kaum möglich bei dieser Musik von „La Cafetera Roja“, die ihre Kraft aus Hip Hop, Rock, Pop, Folk und Elektro bezieht. „Mozaïk“ hat die Band ihr fünftes Album genannt, das vor Fröhlichkeit und Wärme, Lust und Liebe strotzt. Die Party-Scheibe lässt die Pandemie für kurze Zeit vergessen. Wesentlichen Anteil daran hat ein Wahl-Allgäuer: Der aus Salzburg stammende Rapper Anton Dirnberger hat die Band vor 13 Jahren in Barcelona gegründet und lebt seit 2016 mit seiner Familie in Kempten.

Musiker wohnen in Spanien, Frankreich und im Allgäu

Wegen Corona war allen klar, dass die Aufnahmen zum fünften Album nicht wie gewohnt über die Bühne gehen konnten, erzählt Anton Dirnberger. Normalerweise nehmen die sechs Musikerinnen und Musiker, die in Spanien, Frankreich und Deutschland wohnen, gemeinsam die Songs im Studio auf: erst Schlagzeug, Bass und Gitarren, dann Gesang und später Klavier, Percussion und Cello. Wegen der Pandemie-Bestimmungen war dies nicht möglich. So nahm Dirnberger die Sache in die Hand, fertigte Demo-Tapes an und besuchte seine Band-Kollegen, um die Songs weiterzuentwickeln. In Barcelona traf er Sängerin Aurélia Campione und Bassist Fiti Rodriguez, in Paris Gitarristin Chloé Legrand und Cellist Jean-Michel Mota, in St. Etienne Schlagzeuger Pierre Jean Savin. Die Tapes brachte er ins Tonstudio von Mathias Chaumet in La Chomette, einem Dorf in der französischen Auvergne. Einige Zeit später nahmen dort die übrigen Mitglieder einzeln ihre jeweiligen Spuren auf.

Auch Schlagzeuger Magnus Dauner ist bei einem Song mit von der Partie

Auch ein Allgäuer mischte bei „Mosaïk“ mit: In „Todo se mueve“ trommelt Magnus Dauner. Er spielte seinen Part im heimischen Studio in Mondsee (Salzkammergut) ein, erzählt Dirnberger. Die beiden haben vor drei Jahren mit Pianist Andreas Schütz und Bassist Christian Bader das Allgäuer Band-Projekt „Housewife Productions“ gegründet, das bei der Jazznacht des Jazzfrühlings am 30. April zu Gast ist.

"Wir sind eine europäische Band", sagt der aus Salzburg stammende und in Kempten lebende Rapper Anton Dirnberger

„Wir sind eine europäische Band“, sagt Anton Dirnberger über „La Cafetera Roja“ (deutsch: der rote Espressokocher). Gut 50 Konzerte gibt die Band jährlich, die meisten in Frankreich. Seit Corona heißt es aber: Rien ne va plus. Und das tut weh. Denn: „Wir sind vor allem eine Live-Band. Auf der Bühne fühlen wir uns am wohlsten, da geht es richtig ab.“ Das kann man sich gut vorstellen, wenn man sich die 16 Songs des Albums „Mozaïk“ anhört.

Tischtennis-Fan Dirnberger rappt frech und augenzwinkernd auf Österreichisch

Für die Texte sind meist Rapper Dirnberger und Sängerin Campione zuständig. Auch Rodriguez steuerte zwei spanisches Texte bei. Dirnberger rappt auf Englisch und Deutsch. „Französisch traue ich mich nicht“, sagt er und lacht. Dafür hat der zweifache Familienvater und passionierte Tischtennisspieler mit „Alter Schleger“ einen witzigen Song im österreichischen Dialekt untergebracht. Das war nicht geplant, erzählt er. Doch seine Bandkollegen ermunterten ihn, den Song mit aufs Album zu nehmen. So rappt „Tischtennis-König“ Dirnberger augenzwinkernd-großspurig: „21 zu Null, brauch koan Zähler, kommt scho der Topspin samt Erreger, an nach dem andern Dirnberger Peter, dann die Helene und vorher der Rehmann.“

Als Erasmus-Student kam Dirnberger nach Barcelona und blieb dort Jahre hängen

Lesen Sie auch

Ein lässiger Musiker mit einem großen Herzen Crowdfunding-Projekt

Als Erasmus-Student kam Dirnberger 2008 nach Barcelona und blieb dort hängen. Nach einem halben Jahr fand er eine Wohnung im Barri Gòtic, dem gotischen Viertel, das mit seinen mittelalterlichen Gassen und den vielen Bars und Restaurants Touristen aus aller Welt anzieht. „Für Straßenmusiker ist das eine gute Location“, sagt Dirnberger, der mit seiner damaligen Freundin, der Cellistin Heike Sehmsdorf, in die Szene eintauchte. Mit den beiden Freundinnen Aurélia Campione und Chloé Legrand aus Paris und dem Katalanen Fiti Rodriguez gründeten sie die Band „La Cafetera Roja“.

Konzerte in den Gassen und auf den Plätzen Barcelonas.

An vier, fünf Tagen in der Woche tingelten die Fünf durch die Bars und spielten in den Gassen und auf den Plätzen Barcelonas ihren ganz speziellen, eigenen „Esperanto-Sound“. Und dem sind sie über die Jahre hinweg treu geblieben. Mit „Mozaïk“ haben sie nun – Corona zum Trotz – ein Meisterstück abgeliefert, das die Sehnsucht anstachelt – nach Partys und Konzerten ...

Album, Konzerte, Kostproben und mehr

„Mozaïk“ von „La Cafetera Roja“ ist als CD und LP erhältlich sowie auf diversen Online-Portalen.

Ende März gab die Band ein Live-Streaming-Konzert in Südfrankreich. Auf Youtube gibt es Kostproben; Anspieltipp ist der Opener „Moonlight“.

Mit der Band „Housewife Productions“ beschließt Anton Dirnberger die Jazznacht des Jazzfrühlings am Freitag, 30. April (ca. 23 Uhr). Auf dem Programm stehen auch Songs von „La Cafetera Roja“ (Live-Stream über www.klecks.de, Youtube).

Infos, Videos und Hörproben unter www.lacafeteraroja.com

Lesen Sie auch: Songs über häusliche Gewalt gegen Frauen: Das Projekt einer Sonthofer Musikerin