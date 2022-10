Kemptener Tanzherbst: Von Breakdance bis Ballett

Der Kemptener Tanzherbst bietet wieder eine breite Palette an zeitgenössischem Tanz. Festival-Organisator Richard Klug will Jung wie Alt ansprechen.

08.10.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Richard Klug wirkt entspannt. Ungewöhnlich ist dies in diesen schwierigen, unsicheren Zeiten für einen Festivalleiter. Der 59-Jährige ist Vorsitzender des Allgäuer Regionalverbands für zeitgenössischen Tanz (A.R.z.T), der den Kemptener Tanzherbst organisiert. Vom 15. bis 23. Oktober findet nun die 22. Auflage statt. Klug freut sich mit seinem Team darauf, auf die zeitgenössischen Performances internationaler Companies und regionaler Gruppen im Kemptener Stadttheater, die Workshops im Kari-Tanzhaus und die Begegnungen mit Gleichgesinnten. Was ihn positiv stimmt, sind die Erfahrungen der beiden zurückliegenden Coronajahre, in denen der Tanzherbst trotz Pandemie stattfinden konnte. Sogar 2020, als es noch sehr strenge Abstands- und Hygieneregeln gab, waren vier Abende ausverkauft. Und im vergangenen Jahre zählte Klug schon wieder knapp 2000 Besucher bei den sieben Vorstellungen im Stadttheater. Genau dieser Zuspruch stimmt ihn optimistisch für den Tanzherbst 2022.

Tanzherbst will große Bandbreite an zeitgenössischem Tanz anbieten

Der Kartenvorverkauf sei zwar noch verhalten, doch das sei in all den Jahren zuvor auch so gewesen sagt Richard Klug. „Da mache ich mir keine Sorgen.“ Auf 30 bis 35 Jahre schätzt er das Durchschnittsalter des Tanzherbst-Publikums, was ihn dazu bringt, vor allem auf diversen Social-Media-Kanälen die Werbetrommel zu rühren. Was für ihn aber wichtig ist: „Ob jünger oder älter, wir bieten eine große Bandbreite an zeitgenössischem Tanz.“ Und das spiegelt sich auch im Festivalprogramm wieder.

Tanzherbst im Stadttheater in Kempten: Start mit einer Uraufführung

Zum Auftakt gibt es beispielsweise eine Uraufführung mit bekannten Festivalgesichtern: „Les Schinis“ – das sind Gaëtan Boschini und Mélodie Cecchini, die im französischen Bordeaux zuhause sind – zeigen ihre Performance „DIVA“. Die beiden spüren dabei mit den Mitteln des Tanztheaters Begriffen wie Wahrheit und Realität nach. Ihr Ausgangspunkt: „Wir sind nicht unbedingt das, was andere von uns wahrnehmen, und auch nicht nur das, was wir in der Lage sind, von uns selbst wahrzunehmen“. „Inter-Being“ heißt eine Performance der Berliner Choreografin Heidi Weiss: Mit mit sieben über 50-jährigen Tänzerinnen und Tänzern aus der Berliner Szene hat sie sich mit dem Thema Alter beschäftigt. Die spanische Company Iron Skulls sorgte in Kempten schon mehrmals für Jubel. Sie verbindet Breakdance mit zeitgenössischen Elementen und zeigt als Deutschlandpremiere ihre neue Performance „Azul Petróleo“ (auch in einer Schülervorstellung). Darin geht es um die Frage, wie viel Individualität man zu opfern bereit ist, um zu einer Gruppe zu gehören. Die Wurzeln von Olga Pona und ihrer russischen Company liegen im klassischen Ballett. „Die Beintechnik des Balletts ist bei ihnen noch stark zu sehen. Sie verwenden aber auch viele zeitgenössische Tanzformen“, sagt Richard Klug. Ponas Performance „Different“ beschließt den Tanzherbst.

Das Festivalbudget beläuft sich aus 90.000 Euro. Finanzielle Unterstützung kommen vom Freistaat, Bezirk und der Stadt Kempten, aber auch von größeren Sponsoren. Und was, wenn das Publikum wider Erwarten wegen doch nicht wie gewohnt den Theatersaal füllt, wenn ausbleibende Kartenverkäufe ein Loch in die Festivalkasse reißen? Dafür hat Richard Klug sein Festival für den Sonderfonds Kulturveranstaltungen des Bundes angemeldet und auch Rückendeckung signalisiert bekommen. Auch ein guter Grund, entspannt zu sein ...

Kemptener Tanzherbst vom 15. bis 23. Oktober: Performances und Workshops, Party und Kino:

Performances im Theater Kempten (Großes Haus und Theater-Oben):

„DIVA“ von Les Schinis (15. Oktober)

Junger Tanz Schwaben (16. Oktober)

„Play“ von „ChoreoLab – Made in Ulm“ (17. Oktober)

"Inter-Being“ von Heidi Weiss (18. Oktober)

„Abrazo“ von Nerea Martinez & Natalie Garcia (19. Oktober)

„Azul Petróleo“ von Iron Skulls (20. Oktober)

Tanzszene Schwaben (21. Oktober)

„Different“ von Olga Pona (22. Oktober)

Workshops:

Tänzerinnen und Tänzer des Festivals bieten im Kemptener Kari-Tanzhaus 20 Workshops an, etwa African Dance, Surya Soul, Moderner Kindertanz.

Sonstiges:

Auftakt-Performance „Ansichtssache“ (14. Oktober um 16 und 17 Uhr, am Hildegardplatz in Kempten)

Breakdance: „Schwaben Battle Kids“ und „Allgäu-Battle“ (15. Oktober, ab 12 Uhr im Stadtjugendhaus)

Tanzherbst-Party (15. Oktober, 21 Uhr im Künstlerhaus)

Tanz im Kino: „Fly“ (17. Oktober, 19.30 Uhr) und „Intertango“ (23. Oktober, 15 Uhr, Colosseum-Center)

Milonga-Abend (23. Oktober, 17 Uhr, Haus International). (mdu)

Karten im Vorverkauf gibt es online unter www.theaterinkempten.de oder unter Telefon 0831/870 23 23; Infos zum Festivalprogramm inklusive Trailers sowie Anmeldung zu den Workshops im Internet unter www.tanzherbst-kempten.de