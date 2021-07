Regionale Qualität auf 1.300 Metern: Die Kenzenhütte verbindet Bergsport mit Genuss

"Kein Netz, viel Holz, einfach das Ankommen in der Natur", so beschreibt Wirtin Franziska Schlögel das Gefühl auf der Kenzenhütte bei Halblech im Ostallgäu. Die 23-Jährige bietet Wanderern und Radfahrern, die auf der Hütte vorbeischauen, regionale Speisen und Getränke. Auch für Vegetarier halten die Wirtin und ihr Team Feines parat. Statten auch Sie den Allgäuer Hütten, die wir in der Serie vorstellen, einen Besuch ab und machen Sie ein Foto von Ihrer Wanderung, um an unserem Gewinnspiel teilzunehmen. Es winken tolle Wanderpakete als Preise!